«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ
ТАСС, 15 июля. Екатеринбургский «Урал» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Данная встреча стала первой в новом сезоне.
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На 41-й минуте с пенальти гол забил болгарский полузащитник хозяев Николай Димитров. Ответный мяч на 60-й минуте забил Александр Гацкан.
В следующем туре 23 июля «Урал» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Ростов» в тот же день на своем поле примет грозненский «Ахмат».
В прошлом сезоне «Ростов» занял шестое место в таблице
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