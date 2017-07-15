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15 июля 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛ

ТАСС, 15 июля. Екатеринбургский «Урал» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Данная встреча стала первой в новом сезоне.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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На 41-й минуте с пенальти гол забил болгарский полузащитник хозяев Николай Димитров. Ответный мяч на 60-й минуте забил Александр Гацкан.

В следующем туре 23 июля «Урал» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Ростов» в тот же день на своем поле примет грозненский «Ахмат».

В прошлом сезоне «Ростов» занял шестое место в таблице премьер-лиги. «Урал» финишировал 11-м.

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