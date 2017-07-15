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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30396993/
15 июля 2017, 17:25 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче сезона 2017/18

Первый матч российской премьер-лиги сезона-2017/18 стартовал с ничьей между ФК «Урал» и ФК «Ростов».

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.

Открыл счет полузащитник «Урала» Николай Димитров. На 41-й минуте болгарский хавбек поразил ворота желто-синих с пенальти. Ответный гол на 60-й минуте забил полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

Напомним, это был первый матч «Ростова» под руководством нового главного тренера — Леонида Кучука. Как сообщали Юга.ру, вице-президент и тренер желто-синих Курбан Бердыев покинул клуб 1 июня.

В следующем туре «Ростов» 23 июля примет на своем поле ФК «Ахмат».
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