«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче сезона 2017/18
Первый матч российской
премьер-лиги сезона-2017/18 стартовал с ничьей между ФК «Урал» и ФК «Ростов».
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.
Открыл счет полузащитник «Урала» Николай Димитров. На 41-й минуте болгарский хавбек поразил ворота
Напомним, это был первый матч «Ростова» под руководством нового главного тренера — Леонида Кучука. Как сообщали Юга.ру,
В следующем туре «Ростов» 23 июля примет на своем поле ФК «Ахмат».
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