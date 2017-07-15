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15 июля 2017, 17:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы»

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы» на матч первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Тосно</span> и Уфы на матч первого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сезона-2017/18. Увеличить
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«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Кутин, Дугалич, Галиулин, Кашчелан, Карницкий, Заболотный, Марков, Мелкадзе.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Засеев, Пауревич, Обляков, Фатай, Игбун.

Начало — в 17:30 мск.

Тосно
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