Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы»
Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы» на матч первого тура российской
Премьер-Лиги сезона-2017/18.
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«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Кутин, Дугалич, Галиулин, Кашчелан, Карницкий, Заболотный, Марков, Мелкадзе.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Засеев, Пауревич, Обляков, Фатай, Игбун.
Начало — в 17:30 мск.
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