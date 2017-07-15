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15 июля 2017, 17:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Тюмень», одержав первую победу под руководством Аленичева

В матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу со счётом 3:1 над «Тюменью».

В матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги Енисей в Красноярске одержал победу со счётом 3:1 над Тюменью. Увеличить
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На 29-й минуте счёт открыл Андрей Козлов, а незадолго до конца первого тайма отличился Алексей Исаев. На 70-й минуте Альберт Богатырев один мяч отыграл. Окончательный результат 10 минут спустя установил Владимир Камеш.

Таким образом, «Енисей» одержал первую победу в официальном матче под руководством Дмитрия Аленичева. В первом туре красноярская команда проиграла «Динамо СПБ» (1:2).

15.07.2017 14:00 Зрители 2300 основной раунд: 2-й тур Центральный
Енисей 3:1 Тюмень
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Александр Ивченко
Голы
28′ Андрей Козлов 9
39′ Алексей Исаев 55
80′ Владимир Камеш 8
11 Альберт Богатырев 70′
Составы
Сергей Чепчугов 1
Валерий Кичин 2
Константин Гарбуз 19
90′ Давид Мильдзихов 32
Владимир Камеш 8
Александр Новиков 12
Егор Иванов 21
Алексей Исаев 55
21′ Максим Васильев 39
Азим Фатуллаев 6
85′ Андрей Козлов 9
Максим Руднев 20
44′ Артур Малоян 38
67′ 69′ Петр Тен 92
Михаил Комков 10
1 Игорь Обухов
27 Дмитрий Гузь
29 Павел Маслов
90 Павел Шакуро
95 Олег Мурачев
5 Артур Рябокобыленко
8 Иван Чудин
11 Альберт Богатырев
13 Алексей Шляпкин
88 Залим Макоев 65′
17 Егор Глухов
15 Данил Карпов 46′
10 Алексей Пустозеров
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 разыграют четыре-пять команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» Дмитрий Аленичев.
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