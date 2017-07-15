«Енисей» обыграл «Тюмень», одержав первую победу под руководством Аленичева
В матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу со счётом 3:1 над «Тюменью».
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На 29-й минуте счёт открыл Андрей Козлов, а незадолго до конца первого тайма отличился Алексей Исаев. На 70-й минуте Альберт Богатырев один мяч отыграл. Окончательный результат 10 минут спустя установил Владимир Камеш.
Таким образом, «Енисей» одержал первую победу в официальном матче под руководством Дмитрия Аленичева. В первом туре красноярская команда проиграла «Динамо СПБ» (1:2).
|15.07.2017 14:00
|Зрители 2300
|основной раунд: 2-й тур
|Центральный
Главные тренеры
|Дмитрий Аленичев
|Александр Ивченко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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