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15 июля 2017, 16:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Червиченко: Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Суперкубок России по футболу установленный на московском стадионе Локомотив перед матчем между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Красно-белые победили в дополнительное время со счётом 2:1.

«Если говорить о судействе во время вчерашнего матча — то, что творится, это позор. «Спартак» как и в этом, так и в предыдущем сезоне делает ставку на необъективное судейство, на судейство в свою пользу. Мое личное мнение, что Владислав Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья. Он в прошлом сезоне вытащил два-три матча «Спартак» за уши. Насчет эпизода с Адриано могу сказать, что все нормальные люди, которые это видели, поняли, что это тянуло на красную карточку. Игрок бьёт своего соперника вначале рукой в лицо, локтем, а потом еще добивает ногой сверху, а после этого корчит из себя дурачка, что ему наступили на руку. Я понимаю, что это рассчитано на кретинов, но не все такие. Некоторые люди все еще понимают что-то в футболе.

Я думаю, что «Спартак», если брать по европейским уровням, команда средняя. Если не считать помощь арбитров, которой «Спартак» пользовался на протяжении прошлого сезона, да и во время вчерашнего матча, то это обычная средняя команда по европейскому уровню, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.

14.07.2017 21:30 Зрители 28000 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Новости Премьер-лиги

Мутко: Арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться

Мутко: Арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал бороться

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный арбитр Владислав Безбородов достойно отработал матч за Суперкубок России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком», он традиционно для себя давал командам бороться и практически не был заметен на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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