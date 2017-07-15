Красно-белые победили в дополнительное время со счётом 2:1.

«Если говорить о судействе во время вчерашнего матча — то, что творится, это позор. «Спартак» как и в этом, так и в предыдущем сезоне делает ставку на необъективное судейство, на судейство в свою пользу. Мое личное мнение, что Владислав Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья. Он в прошлом сезоне вытащил два-три матча «Спартак» за уши. Насчет эпизода с Адриано могу сказать, что все нормальные люди, которые это видели, поняли, что это тянуло на красную карточку. Игрок бьёт своего соперника вначале рукой в лицо, локтем, а потом еще добивает ногой сверху, а после этого корчит из себя дурачка, что ему наступили на руку. Я понимаю, что это рассчитано на кретинов, но не все такие. Некоторые люди все еще понимают что-то в футболе.

Я думаю, что «Спартак», если брать по европейским уровням, команда средняя. Если не считать помощь арбитров, которой «Спартак» пользовался на протяжении прошлого сезона, да и во время вчерашнего матча, то это обычная средняя команда по европейскому уровню, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.