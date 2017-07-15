СЕМИН ПРАВ: НУЖНЫ ВИДЕОПОВТОРЫ!

Юрий Семин в коротком спиче на пресс-конференции сделал совершенно точный вывод на судейскую тему, заявив по итогам неудаления Луиза Адриану не о предвзятости Владислава Безбородова, а о необходимости введения видеоповторов в России. Кстати, главный тренер «Локомотива» в этом смысле очень последователен: когда мы делали с ним юбилейное интервью в мае, Юрий Палыч напирал на то же самое. Хотя в тот момент столь серьезных поводов для того у него не имелось, и настроение, наоборот, было праздничным — и Кубок, и 70-летие.

Несколько дней назад я в Твиттере написал, что совсем скоро мы начнем сильно скучать по опробованным на Кубке конфедераций ВАР. Прогноз сбылся в первой же игре. Какое-то количество ошибок видеоассистенты на том турнире предотвратить не смогли, но гораздо больше скандалов им удалось «подстрелить» на взлете. Но если мы в курсе желания «Краснодара» установить в этом сезоне видеосистему на отдельно взятом стадионе, то доказательств, что российские футбольные власти рвутся как можно быстрее включиться во всемирный эксперимент, увы, нет. Тогда как Суперкубок лишний раз доказал: нельзя во втором десятилетии XXI века судить футбол, как в XIX!

Повторяю, ни о какой предвзятости арбитра речи, убежден, не было: в паре «пограничных» случаев Безбородов при известном желании мог назначить пенальти в ворота «Локо». Здесь же, видимо, не имея стопроцентной уверенности и не получив сигнала от бокового и резервного арбитров, решил не принимать судьбоносных решений. И, словно назло для него, так вышло, что именно гол Луиза Адриану стал для этого матча не победным, но решающим. Кстати, я заметил, что реакция телезрителей на случившееся была гораздо более острой, чем тех, кто смотрел встречу на стадионе. Это тоже объяснимо: с трибун в суете столкновения Тарасова и Луиза Адриану трудно было что-то четко разобрать, а повторов этого эпизода на новеньких замечательных табло, насколько помню, не было. В телетрансляциях же — много раз и во всех ракурсах. Сам я обзор матча впервые посмотрел уже по возвращении домой — и лишь тогда понял, откуда взялся такой накал эмоций в соцсетях. И это еще одно подтверждения тому, что от введения видеоповторов никуда не убежишь!

БРАВО ФАНАТАМ ЗА БАННЕР С ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ «СПАРТАКА»

На этом разговор о судействе в Суперкубке считаю правильным прекратить. Потому что сводить этот прекрасный матч к одному неверному судейскому решению — значит, превращать цветную и по-настоящему сочную картинку в черно-белую. Обе команды играли в очень серьезном для первого матча сезона темпе, отлично понимали, чего и как хотят сделать. И нерв, и эмоция, и моменты — в Суперкубке-2017 было все. Скучно не становилось ни на мгновение, и счет 0:0 по итогам первых 90 минут (кстати, в прошлом сезоне у «Спартака» не было вообще ни одной нулевой ничьей) выглядел в этом смысле обманчиво. Игра держала железным захватом всякого, кто захотел ее посмотреть, — и трансляция по Первому каналу стала российскому футболу хорошей рекламой.

Это был действительно парадный вход в сезон, и обе команды имеют все основания быть им удовлетворенными. Как и мы — полными трибунами на столь позднем матче, завершившемся уже за полночь. Правда, матерные или просто оскорбительные заряды на фанатских трибунах с обеих сторон опять-таки заставили скучать по цивилизованному болению на Кубке конфедераций.

Но сделали фанаты обеих команд и очень достойные вещи. Локомотивские — и после поражения скандировали имя-отчество своего тренера, который, что уже видно, крепко подготовил свой ограниченный котингент к сезону. А спартаковские перед началом встречи вывесили прекрасный баннер с изображением трофеев — и директора музея «Спартака» Алексея Матвеева.

Таких людей редко замечают и публично выделяют — а зря. Потому что потрясающий музей «Спартака» — убежден, полноценный «соучастник» чемпионства. Теперь туда приводят новичков, Матвеев им все показывает и рассказывает — и они с ходу проникаются историей, духом и традициями клуба. И, кстати, Каррера, сам в прошлом году попавшие под эти матвеевские чары, эту новую традицию активно одобряет и продвигает. Лично это от Массимо слышал.

Вот что значит, когда человек абсолютно на своем месте. Историческое образование, обожание «Спартака», доскональное знание всей его биографии и неиссякающее любопытство к каждой ее детали — это все о человеке, с которым мы 15 лет вместе работали в отделе футбола «СЭ» и принимали участие в подготовке спартаковской энциклопедии в начале 2000-х. Каждый уголок музея сделан и с профессионализмом, и с любовью, и это дает мощнейший эффект.

Леонид Федун — конечно, большой молодец, что серьезно вложился в музей (судя хотя бы по тому объему высокотехнологичного интерактива, который там есть). Но если дать те же деньги неправильным людям — результат мог получиться совсем другой. Здесь же кадровое попадание оказалось даже не сто-, а тысячепроцентным. И фанаты дали четко понять, что видят и оценивают это. И понимают, что Матвеев — такой же чемпион России-2017, как и тренеры с футболистами.

«СПАРТАК» ВЫИГРАЛ ЗА СЧЕТ ГЛУБИНЫ СОСТАВА

В Суперкубке «Спартак» был прошлогодним. И по составу, и по игре, и по страсти. После большого и долгожданного успеха всегда и везде велика вероятность того, что начнется эйфория и того хуже — дележка славы. Как сложится сезон, пока говорить рано, но этот матч показал, что всего этого Каррера не допустил. То, что сделало «Спартак» золотым медалистом, из него не выветрилось.

Но и «Локо» был хорош, хотя и, исходя из собственных объективных возможностей, атаковал меньше соперника. Футбол с обеих сторон был такой интенсивный, да еще и 120-минутный, что по другую сторону телеэкранов наверняка потирали руки тренеры и футболисты «Динамо» и «Арсенала» — соперников соответственно «Спартака» и «Локомотива» по 1-му туру. Хорошо еще, что их матчи назначены не на понедельник, а на вторник — с третьего дня на четвертый прийти в себя все же куда легче, чем со второго на третий.

А на том, что в овертайме «Спартак» дожал-таки железнодорожников, полагаю, сказалась в первую очередь значительно большая глубина состава у чемпионов страны. У красно-зеленых игру было усилить некем, особенно впереди — когда надо было отыгрываться. Я делал акцент на отсутствии скамейки еще в материале «Суперночь!», предварявшем Суперкубок, — и тому последовало наглядное подтверждение.

У красно-белых же вышел Джано — равноценная замена Попову, а затем произошел, возможно, решающий ход. После эпизода с неудалением и травмой руки Луиза Адриану вместо бразильца готовился выйти Мельгарехо, и этот ход казался абсолютно логичным: экс-форвард «Милана» чудом избежал красной карточки и мог получить ее при первом минимальном поводе. Но что-то заставило Карреру рискнуть, оставить его на поле, а парагвайца выпустить вместо Зе Луиша. Вряд ли итальянец знает разговорное выражение «чуйка» — но это была именно она.

В результате именно Мельгарехо отдал тончайший голевой пас на идеально открывшегося на передней линии Луиза Адриану, а тот моментом мастерски воспользовался. В прошлом году многие поставили на форварде из Парагвая крест, а он в первом же матче нового сезона доказал, что представляет собой полноценную боевую единицу.

ДЖИКИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОМАНДИРА ОБОРОНЫ

Ну, а Адриану, если опустить скандальный эпизод, показал, что находится в зверских кондициях. Он и за мячи цеплялся, и в оборону по вверенному ему левому флангу здорово отрабатывал, и «на раздаче» работал очень эффективно. Иными словами, показал себя далеко не только человеком штрафной, каким выглядел в прошлом сезоне.

А сейчас, в силу явно хорошо проведенных сборов и привыкания к команде, ему и остальное дается легче. И если по весне у Федуна еще могли быть некоторые сомнения в правомерности покупки бразильца (уж слишком часто он травмировался), то после гола в Суперкубке их наверняка стало гораздо меньше. Для фанатов он теперь окончательно свой после дирижирования трибунами. Это было эффектно. А еще два лика Луиза Адриану в этом матче напомнили мне его соотечественника, выступающего, правда, за сборную Испании. «Плохого парня» Диегу Косту.

Приз лучшему игроку матча достался Квинси Промесу, но в его-то отличной игре не было ничего сверхъестественного — сколько мы уже таких матчей в исполнении голландца видели. Впрочем, ясно, что его сейчас не мучают никакие травмы, как в прошлой осенью, он легконог и получает от футбола явное удовольствие. Большая трансферная победа для «Спартака» заключается в том, что Промес остался в команде и поможет ей в Лиге чемпионов.

Но на меня еще большее впечатление произвели Фернанду и Джикия. Бразилец царил в центре поля, выгрызая, перехватывая и разгоняя. При том что капитану Глушакову, из-за Кубка конфедераций фактически лишенному отпуска, игра сейчас дается с понятным напряжением (он очень-очень старается, но легкости у него нет и быть не может), а Зобнина с его огромным объемом работы не будет еще несколько месяцев, от Фернанду сейчас требуется даже больше, чем в прошлом сезоне. И этот вызов хавбек принял.

А Джикия, которому Кубок конфедераций прибавил уверенности в себе (хотя он и так ею обделен не был), предстал перед болельщиками с какой-то новой степенью здоровой спортивной наглости. Он стал доминирующим центральным защитником, командиром и лидером обороны, какой в любой команде очень нужен. В прошлом сезоне Георгий пришел в зимнее трансферное окно — и хотя сразу завоевал место в стартовом составе, требовалось время, чтобы человек показал и утвердил себя. Теперь это однозначно так, и не случайно Промес и Самедов в интервью моему коллеге Дмитрию Зеленову во время австрийского сбора «СЭ» в один голос сказали, что ждут наибольшего прогресса именно от Джикии.

Это, несомненно, радует и Станислава Черчесова, который со своим первым помощником Мирославом Ромащенко побывал на Суперкубке. Произвел Джикия впечатление и на тренера-финалиста Лиги чемпионов Авраама Гранта, приехавшего в Черкизово на матч открытия нового российского сезона. А вот травма Самедова, из-за которой полузащитник не попал в заявку — наверняка повод для беспокойства штаба национальной команды, где Александр играет большую роль.

Что же касается еще одного основного футболиста сборной, Глушакова, то были основания ожидать от него в этой встрече гола. Дело в том, что матч первым символическим ударом начинали два наших замечательных болельщика — локомотивец, актер Валерий Баринов и спартаковец, пианист Денис Мацуев. Первый отпасовал второму, а тот — Глушакову. После того, как капитан очень попросил своего тезку: «Мне, мне отдайте!».

А попросил потому, что в прошлом сезоне все три раза, когда кто-либо наносил символический удар по мячу и отдавал пас Глушакову — он в той игре забивал. Авторами «голевых передач» становились Никита Симонян в матче с «Ростовом», Сергей Карякин — с «Рубином», Арнольд Федун и Ринат Дасаев — с «Тереком» (в последнем случае Глушаков, соответственно, сделал дубль). Но прошлогодняя магия на этот сезон не перенеслась. Думаю, именно из-за глушаковского утомления.

ФЕДУН ОБЕЩАЕТ УСИЛЕНИЕ. А «ЛОКО» ОНО НУЖНО ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Понравился Гранту и еще один игрок Черчесова — Алексей Миранчук, футбол которого израильский тренер назвал «не по годам зрелым». Если раньше полузащитник ограничивался тонким исполнением эпизодов в последней трети поля, то, судя по Суперкубку, начал превращаться в исполнителя, куда больше задействованного в общекомандных действиях.

В приличной форме находятся и Ари, и Фернандеш, и главная прошлогодняя загадка — Фарфан. Попади он на первых минутах не в перекладину, а сантиметром ниже — и о перуанце говорили бы сейчас гораздо больше. К концу основного времени он, правда, явно устал — ну так возраст же. Тем не менее южноамериканец произвел впечатление человека, который станет «Локомотиву» в этом сезоне помощником. А уж насколько большим — время покажет.

Ясно одно — при том, что оба тренера во время короткой предсезонки сделали максимум для качественной подготовки команд к сезону, и той, и другой с учетом их уже гарантированных выступлений в групповых турнирах еврокубков требуется кадровое усиление. Особенно — «Локомотиву», который доказал силу своего характера тем, что не бросил весла даже при счете 0:2 и отыграл один мяч. Но чтобы на многое претендовать, нынешнего набора футболистов явно недостаточно.

Федун дал ясно понять, что у «Спартака» оно будет, и чуть ли не в ближайшие дни. На самом деле, может, это и правильно — подождать старта сезона и матча за Суперкубок, чтобы понять, на каком свете ты находишься.

Оказалось — на хорошем. Но нет предела совершенству. И уж тем более — заглядывая в сентябрь. В Лигу чемпионов, которую «Открытие Арена» примет впервые в истории. Так же впервые, как «Спартак» в пятницу выиграл Суперкубок страны.