Луиз Адриану — спартаковский Диегу Коста. Итоги от Рабинера
Итог матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время (2:1) подводит обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР.
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Несколько дней назад я в Твиттере написал, что совсем скоро мы начнем сильно скучать по опробованным на Кубке конфедераций ВАР. Прогноз сбылся в первой же игре.
Повторяю, ни о какой предвзятости арбитра речи, убежден, не было: в паре «пограничных» случаев Безбородов при известном желании мог назначить пенальти в ворота «Локо». Здесь же, видимо, не имея стопроцентной уверенности и не получив сигнала от бокового и резервного арбитров, решил не принимать судьбоносных решений. И, словно назло для него, так вышло, что именно гол Луиза Адриану стал для этого матча не победным, но решающим. Кстати, я заметил, что реакция телезрителей на случившееся была гораздо более острой, чем тех, кто смотрел встречу на стадионе. Это тоже объяснимо: с трибун в суете столкновения Тарасова и Луиза Адриану трудно было
БРАВО ФАНАТАМ ЗА БАННЕР С ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЯ «СПАРТАКА»
На этом разговор о судействе в Суперкубке считаю правильным прекратить. Потому что сводить этот прекрасный матч к одному неверному судейскому решению — значит, превращать цветную и
Это был действительно парадный вход в сезон, и обе команды имеют все основания быть им удовлетворенными. Как и мы — полными трибунами на столь позднем матче, завершившемся уже за полночь. Правда, матерные или просто оскорбительные заряды на фанатских трибунах с обеих сторон
Но сделали фанаты обеих команд и очень достойные вещи. Локомотивские — и после поражения скандировали
Таких людей редко замечают и публично выделяют — а зря. Потому что потрясающий музей «Спартака» — убежден, полноценный «соучастник» чемпионства. Теперь туда приводят новичков, Матвеев им все показывает и рассказывает — и они с ходу проникаются историей, духом и традициями клуба. И, кстати, Каррера, сам в прошлом году попавшие под эти матвеевские чары, эту новую традицию активно одобряет и продвигает. Лично это от Массимо слышал.
Вот что значит, когда человек абсолютно на своем месте. Историческое образование, обожание «Спартака», доскональное знание всей его биографии и неиссякающее любопытство к каждой ее детали — это все о человеке, с которым мы 15 лет вместе работали в отделе футбола «СЭ» и принимали участие в подготовке спартаковской энциклопедии в начале 2000-х. Каждый уголок музея сделан и с профессионализмом, и с любовью, и это дает мощнейший эффект.
Леонид Федун — конечно, большой молодец, что серьезно вложился в музей (судя хотя бы по тому объему высокотехнологичного интерактива, который там есть). Но если дать те же деньги неправильным людям — результат мог получиться совсем другой. Здесь же кадровое попадание оказалось даже не сто-, а тысячепроцентным. И фанаты дали четко понять, что видят и оценивают это. И понимают, что Матвеев — такой же чемпион России-2017, как и тренеры с футболистами.
«СПАРТАК» ВЫИГРАЛ ЗА СЧЕТ ГЛУБИНЫ СОСТАВА
В Суперкубке «Спартак» был прошлогодним. И по составу, и по игре, и по страсти. После большого и долгожданного успеха всегда и везде велика вероятность того, что начнется эйфория и того хуже — дележка славы. Как сложится сезон, пока говорить рано, но этот матч показал, что всего этого Каррера не допустил. То, что сделало «Спартак» золотым медалистом, из него не выветрилось.
Но и «Локо» был хорош, хотя и, исходя из собственных объективных возможностей, атаковал меньше соперника. Футбол с обеих сторон был такой интенсивный, да еще и 120-минутный, что по другую сторону телеэкранов наверняка потирали руки тренеры и футболисты «Динамо» и «Арсенала» — соперников соответственно «Спартака» и «Локомотива» по 1-му туру. Хорошо еще, что их матчи назначены не на понедельник, а на вторник — с третьего дня на четвертый прийти в себя все же куда легче, чем со второго на третий.
А на том, что в овертайме «Спартак»
У
В результате именно Мельгарехо отдал тончайший голевой пас на идеально открывшегося на передней линии Луиза Адриану, а тот моментом мастерски воспользовался. В прошлом году многие поставили на форварде из Парагвая крест, а он в первом же матче нового сезона доказал, что представляет собой полноценную боевую единицу.
ДЖИКИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОМАНДИРА ОБОРОНЫ
Ну, а Адриану, если опустить скандальный эпизод, показал, что находится в зверских кондициях. Он и за мячи цеплялся, и в оборону по вверенному ему левому флангу здорово отрабатывал, и «на раздаче» работал очень эффективно. Иными словами, показал себя далеко не только человеком штрафной, каким выглядел в прошлом сезоне.
А сейчас, в силу явно хорошо проведенных сборов и привыкания к команде, ему и остальное дается легче. И если по весне у Федуна еще могли быть некоторые сомнения в правомерности покупки бразильца (уж слишком часто он травмировался), то после гола в Суперкубке их наверняка стало гораздо меньше. Для фанатов он теперь окончательно свой после дирижирования трибунами. Это было эффектно. А еще два лика Луиза Адриану в этом матче напомнили мне его соотечественника, выступающего, правда, за сборную Испании. «Плохого парня» Диегу Косту.
Приз лучшему игроку матча достался Квинси Промесу, но в
Но на меня еще большее впечатление произвели Фернанду и Джикия. Бразилец царил в центре поля, выгрызая, перехватывая и разгоняя. При том что капитану Глушакову,
А Джикия, которому Кубок конфедераций прибавил уверенности в себе (хотя он и так ею обделен не был), предстал перед болельщиками с
Это, несомненно, радует и Станислава Черчесова, который со своим первым помощником Мирославом Ромащенко побывал на Суперкубке. Произвел Джикия впечатление и на
Что же касается еще одного основного футболиста сборной, Глушакова, то были основания ожидать от него в этой встрече гола. Дело в том, что матч первым символическим ударом начинали два наших замечательных болельщика — локомотивец, актер Валерий Баринов и спартаковец, пианист Денис Мацуев. Первый отпасовал второму, а тот — Глушакову. После того, как капитан очень попросил своего тезку: «Мне, мне отдайте!».
А попросил потому, что в прошлом сезоне все три раза, когда
ФЕДУН ОБЕЩАЕТ УСИЛЕНИЕ. А «ЛОКО» ОНО НУЖНО ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Понравился Гранту и еще один игрок Черчесова — Алексей Миранчук, футбол которого израильский тренер назвал «не по годам зрелым». Если раньше полузащитник ограничивался тонким исполнением эпизодов в последней трети поля, то, судя по Суперкубку, начал превращаться в исполнителя, куда больше задействованного в общекомандных действиях.
В приличной форме находятся и Ари, и Фернандеш, и главная прошлогодняя загадка — Фарфан. Попади он на первых минутах не в перекладину, а сантиметром ниже — и о перуанце говорили бы сейчас гораздо больше. К концу основного времени он, правда, явно устал — ну так возраст же. Тем не менее южноамериканец произвел впечатление человека, который станет «Локомотиву» в этом сезоне помощником. А уж насколько большим — время покажет.
Ясно одно — при том, что оба тренера во время короткой предсезонки сделали максимум для качественной подготовки команд к сезону, и той, и другой с учетом их уже гарантированных выступлений в групповых турнирах еврокубков требуется кадровое усиление. Особенно — «Локомотиву», который доказал силу своего характера тем, что не бросил весла даже при счете 0:2 и отыграл один мяч. Но чтобы на многое претендовать, нынешнего набора футболистов явно недостаточно.
Федун дал ясно понять, что у «Спартака» оно будет, и чуть ли не в ближайшие дни. На самом деле, может, это и правильно — подождать старта сезона и матча за Суперкубок, чтобы понять, на каком свете ты находишься.
Оказалось — на хорошем. Но нет предела совершенству. И уж тем более — заглядывая в сентябрь. В Лигу чемпионов, которую «Открытие Арена» примет впервые в истории. Так же впервые, как «Спартак» в пятницу выиграл Суперкубок страны.
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