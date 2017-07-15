За нарушение правил поведения на Суперкубке России составлены протоколы на 13 болельщиков

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В матче за Суперкубок России московский «Спартак» на стадионе в Черкизове обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время. Перед началом игры на входе на территорию стадиона произошла стычка, в которой участвовало около 10 человек. Затем во время самой встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнические изделия.

«Участники драки задержаны и доставлены в полицию. По имеющейся информации, составлено 13 протоколов за нарушение правил поведения, куда входят и нарушения, связанные с проносом и использованием пиротехнических средств», — сказал Мейтин.

В субботу начинаются первые матчи чемпионата России сезона-2017/18. В этот день между собой сыграют «Урал» и «Ростов», «Тосно» и «Уфа», а также «Анжи» и ЦСКА.