Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30395946/
15 июля 2017, 16:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

За нарушение правил поведения на Суперкубке России составлены протоколы на 13 болельщиков

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сотрудники правоохранительных органов составили 13 протоколов об административных правонарушениях на участников массовой драки, а также на проносивших и использовавших пиротехнику на матче за Суперкубок России, прошедшем в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Перед началом игры на входе на территорию стадиона произошла стычка в которой участвовало около 10 человек а во время самой встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнические изделия. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

В матче за Суперкубок России московский «Спартак» на стадионе в Черкизове обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время. Перед началом игры на входе на территорию стадиона произошла стычка, в которой участвовало около 10 человек. Затем во время самой встречи болельщики обеих команд использовали пиротехнические изделия.

«Участники драки задержаны и доставлены в полицию. По имеющейся информации, составлено 13 протоколов за нарушение правил поведения, куда входят и нарушения, связанные с проносом и использованием пиротехнических средств», — сказал Мейтин.

В субботу начинаются первые матчи чемпионата России сезона-2017/18. В этот день между собой сыграют «Урал» и «Ростов», «Тосно» и «Уфа», а также «Анжи» и ЦСКА.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Геркус: Судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять

Геркус: Судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитры могут ошибаться даже в матчах уровня Суперкубка России по футболу, это является частью игры. Такое мнение ТАСС высказал президент «Локомотива» Илья Геркус.
Еще 7 новостей  Все новости

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа "Шелкового пути"

Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов

Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в Будапеште

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа "Шелкового пути"

Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов