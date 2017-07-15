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ДЕВИЗ НА ФОРМЕ УВИДЕЛ ВПЕРВЫЕ

— Как вам форма «Зенита» на сезон?

— Интересная. Новый цвет, как я понял, появился. Может, сыграем в этих футболках как-нибудь.

— Вы про фиолетово-золотой вариант, который презентовали вы с Александром Кокориным?

— Да. Может эти цвета и не типичны для «Зенита», но необычный резервный комплект формы — это тоже, насколько я в курсе, своего рода традиция.

— Надпись на воротнике «Один город — одна команда» разглядели?

— Конечно. Знаю, что это общий девиз Петербурга и «Зенита». Кстати, с гербами или названиями команд на воротниках раньше встречался. А вот чтобы на этом месте был нанесен слоган — нет.

— Для вас дизайн формы имеет значение?

— Главное, все-таки результат. А какого цвета у тебя майка, во время матча не думаешь. Конечно, в некоторых командах бывают стереотипы — мол, этот цвет футболок фартовый, а этот — нет. Но лично я считаю, результат на табло от этого никак не зависит.

В МОСКВУ ОТВЕЗ ОТЕЦ АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА

— Вы в «Зените» уже больше двух недель. Как себя чувствуете в новой команде?

— Достаточно комфортно — приняли меня хорошо. Правда, только на второй сбор «Зенита» после Кубка Конфедераций съездил, но нагрузку приличную тоже успел получить. По моим ощущениям, мы будем очень хорошо готовы к старту чемпионата.

— Юрий Жирков рассказал, что после Кубка Конфедераций у него было всего три выходных.

— У всех зенитовских сборников-россиян так получилось. Какое-то время на перелеты потратили, побыли с семьями — и на сбор.

— Ваша семья еще в Ростове?

— Жена уже в Петербурге. Начинаем обустраиваться.

— Родились вы в Барнауле, учились в Москве, играли в Молдавии, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове. Какое место считаете домом?

— Это действительно трудный вопрос (улыбается). Но вообще, то, где появился на свет, где живут родители. То есть — Барнаул. В этом городе у меня по-прежнему много друзей. Родственники — и мои, и жены — практически все там. Когда есть время, обязательно стараемся слетать домой, со всеми повидаться. Правда, этим летом не получилось. Далековато все же лететь.

— Читал, что первые шаги в футболе в родном Барнауле вам помог сделать Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина.

— Я тренировался в местном «Динамо», а Геннадий Иванович ходил на многие игры. И вот после какого-то турнира он подошел ко мне и говорит: «Хочешь, давай помимо тренировок с командой, будем заниматься с тобой дополнительно? Я тебе несколько других упражнений покажу. В том числе на технику и физическую подготовку».

— Что ответили?

— Конечно, сразу согласился. Я совсем молодой — энергии хоть отбавляй. В футбол готов круглые сутки гонять, а тут тебе что-то близкое к этому и предлагают. В итоге мы действительно помногу занимались. А потом в какой-то момент встал вопрос о том, что можно поехать на просмотр в школу «Локомотива».

— Поехали?

— Да. Недели две пробыл на просмотре, провел пару матчей, после чего тренеры сказали, что готовы оставить в команде. Но вообще получается, что Геннадий Иванович Смертин очень помог мне на определенном этапе. Полезными советами в том числе. В Москву на этот просмотр он, кстати, со мной ездил. Очень благодарен ему за все (Геннадий Смертин ушел из жизни в марте 2016 года — Прим «СЭ»).

— А с Алексеем Смертиным знакомы?

— Сейчас пересекаемся даже чаще, чем когда я еще жил в Барнауле. Тогда разница в возрасте больше ощущалась. Недавно Алексей приглашал на презентацию своей книги в Барнауле. Так что не так много, но периодически общаемся.

МОГ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С «РОСТОВОМ», НО ПРИНЯЛ ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ

— Насколько неожиданным для вас получился переход из «Ростова» в «Зенит»?

— Не могу сказать, что все произошло совсем уж стремительно. Поступило предложение, я его рассмотрел. Подумал и в итоге решил принять.

— Предложение от «Зенита» поступило по окончании сезона или еще по ходу прошлого?

— Когда чемпионат 2016/17 уже закончился.

— Насколько я понимаю, у вас с Дмитрием Полозом были на руках действующие контракты с «Ростовом», но вы имели право их аннулировать при наличии хорошего предложения. Не считаете, что это уникальная ситуация для нашего футбола?

— У меня ситуация была несколько иной. Мой контракт заканчивался 30 июня 2017 года, но его согласно соответствующей опции можно было продлить. Однако, я решил ей не пользоваться по ряду причин.

— Насколько я понял, вы с Дмитрием Полозом могли и в «Рубине» оказаться, но «Зенит» оказался быстрее?

— Могли — не могли, какой смысл об этом рассуждать, когда мы уже в «Зените». Именно здесь будем бороться за победу в каждом матче. И отдавать для этого все силы.

— Как вы думаете, что ждет «Ростов» в новом сезоне, после того как его покинул Курбан Бердыев и целый ряд ведущих игроков?

— Я с Леонидом Кучуком тоже в свое время работал. Знаю его требования и насколько для него важен результат. Это хороший тренер, поэтому ничего критичного с «Ростовом», считаю, не произойдет.

— «Рубин» с Бердыевым в свою очередь становиться грозной силой?

— В сезоне будет много команд с большими целями: попасть в тройку или зону еврокубков. Так что конкуренция в таблице ожидается высокая.

— Главное отличие «Зенита» от «Ростова» сходу назовете?

— Насколько я понял, в самом «Зените» с приходом Роберто Манчини сейчас тоже все по-новому. Тренировочный процесс, требования к игрокам. И руководство новое. Все вместе будем стараться решать большие задачи.

— В контрольном матче с «Аустрией» (2:1) вы играли в центре поля несколько выше и правее опорного полузащитника. Можете ли назвать эту позицию своей?

— Конечно. Отыграл на ней полтора сезона в «Ростове». Мне комфортно действовать в центре поля ближе к атаке. Но если тренер захочет попробовать на другой позиции — проблемы в том, чтобы перестроиться, не вижу. Тем более, на тренировках Манчини все объясняет, разбирает тактические нюансы. У тренера есть определенные задумки по поводу игры «Зенита», различные варианты, но раскрывать все детали сейчас не хотелось бы. Насколько нам удастся их реализовать — сезон покажет.

— В «Урале» в свое время вы чуть ли не центральным нападающим на поле выходили. Можете назвать себя универсалом?

— Понятно, что у каждого есть любимая позиция, на которой он чувствует себя наиболее комфортно. Для меня все, что выше опорной зоны — хорошо. В сборной тоже разные тактические схемы, так что и там играл на разных местах. И никаких неудобств от этого не испытывал.

В СБОРНОЙ ВСЕ СМОТРЕЛИ В ОДНУ СТОРОНУ

— Какие чувства остались от выступления на Кубке Конфедераций?

— Результат не тот, которого очень хотелось добиться. Но мы старались, отдали все силы.

— Итог мог быть другим?

— Он такой, какой есть. Хотя и какой-то прогресс в игре сборной, как мне кажется, наметился. Надеюсь, через год он перерастет в результат.

— То есть вы согласны с теми, кто считает, что на Кубке Конфедераций сборная приобрела неоценимый опыт?

— Да. Многие ребята вообще впервые сыграли в такого рода официальных матчах. Думаю, опыт в том числе позволяет нам смотреть в будущее с надеждой на результат.

— Есть и другое мнение: уровень игроков в сборной на сегодня не высок. А выше головы, как известно, не прыгнешь.

— Зная изнутри, какая атмосфера была в сборной, как все хотели играть, считаю — прогресс должен быть.

— Расскажите об атмосфере в сборной подробнее?

— На поле каждый был готов отработать за себя и за товарища. Ошибся, потерял мяч — любой тебя подстрахует, займет твою позицию, даже если это не его прямая работа на поле. В бытовом плане, на тренировках все тоже было отлично. Никаких конфликтов. Никакого негатива. Все, как говорят в таких случаях, смотрели в одну сторону. В такой обстановке всегда лучше работается.

— Хотите сказать — игроки верили в тренера и шли за ним?

— Когда футболистам понятно, что от них хочет тренер, в том числе на поле, ясны его требования по дисциплине и распорядку дня — так и происходит.

— А что происходило в команде после поражения в решающем матче от Мексики?

— Все были очень расстроены. В раздевалке в основном сидели и молчали. Говорить сил не было — все эмоции оставили на поле. Лично у меня в голове бродили самые разные мысли. Но сейчас уже не об этом надо вспоминать, а о предстоящем чемпионате России думать. О целях «Зенита». Любой профессиональный игрок должен уметь быстро переключаться со сборной на клуб и наоборот.

СКОРОСТИ ПРИ МАНЧИНИ МНОГИМ В НОВИНКУ

— Видел, что на сборе Австрии с вами часто общались Олег Шатов и Игорь Смольников. Взяли вас на первых порах под свою опеку?

— С Игорем мы еще в «Краснодаре» пересекались, достаточно давно знаем друг друга. Но в «Зените» в принципе с общением нет никаких проблем. Здесь хорошо себя в команде чувствуешь. Россиян знаю почти всех, а с легионерами в Австрии познакомились. Все ребята — очень доброжелательные.

— Нагрузки от Манчини, о которых упомянули выше, как восприняли?

— В первый день на сборе в Австрии у сборников была восстановительная тренировка, а потом работали по полной. Отпуск не длинный оказался — растерять форму невозможно было. Поэтому проблем не возникло.

— Нет опасений, что оставшись без отпуска, в яму функциональную попадете?

— Прошлый сезон тоже был достаточно тяжелым, много игр. Но все прошло нормально. Не только я, все в «Ростове» выдержали. Знаете, мне кажется, что у футболиста усталость в первую очередь в голове накапливается. А когда переключаешься, скажем, со сборной на клуб, настраиваешься на что-то новое — она сама собой проходит. Сейчас уже думаю о новом сезоне с «Зенитом». Так что все будет нормально.

— При Манчини на сборах «Зенита» в Австрии было много тактических занятий. Лично вы для себя что на них почерпнули?

— Представьте себе — идет 95-я минута матча. Сил уже немного. Но благодаря тактике, которой занимались на тренировках, ты точно знаешь, какую позицию должен занимать. Держишь ее автоматически, а не тратишь последнюю энергию, на то чтобы думать: где тебе быть, куда бежать? Когда четко знаешь свой маневр и требования тренера на этот счет — так играть намного проще.

— Какое упражнение от Манчини показалось самым интересным и необычным?

— Разминка и бег под музыку. Такого в других командах у меня не было. Еще запомнились скорости. На тренировках они были максимально приближены к игровым. Думаю, это многим оказалось в новинку.

— Многие уже называют «Зенит» главным фаворитом чемпионата.

— Мы будем выходить на каждый матч с мыслями о максимальном результате. Только своей игрой и делом сможем это подтвердить.