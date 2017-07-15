Александр Ерохин: Секреты Манчини раскрывать не буду — по ходу сезона сами увидите
Наш разговор с новичком «Зенита» состоялся сразу после презентации новой формы
сине-бело-голубых на сезон 2017/18. Полузащитник рассказал о том, как прошел его первый сбор в петербургской команде, об атмосфере в сборной на Кубке Конфедераций, и как в родном Барнауле ему в свое время помог отец Алексея Смертина.
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ДЕВИЗ НА ФОРМЕ УВИДЕЛ ВПЕРВЫЕ
— Как вам форма «Зенита» на сезон?
— Интересная. Новый цвет, как я понял, появился. Может, сыграем в этих футболках
— Вы про
— Да. Может эти цвета и не типичны для «Зенита», но необычный резервный комплект формы — это тоже, насколько я в курсе, своего рода традиция.
— Надпись на воротнике «Один город — одна команда» разглядели?
— Конечно. Знаю, что это общий девиз Петербурга и «Зенита». Кстати, с гербами или названиями команд на воротниках раньше встречался. А вот чтобы на этом месте был нанесен слоган — нет.
— Для вас дизайн формы имеет значение?
— Главное,
В МОСКВУ ОТВЕЗ ОТЕЦ АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА
— Вы в «Зените» уже больше двух недель. Как себя чувствуете в новой команде?
— Достаточно комфортно — приняли меня хорошо. Правда, только на второй сбор «Зенита» после Кубка Конфедераций съездил, но нагрузку приличную тоже успел получить. По моим ощущениям, мы будем очень хорошо готовы к старту чемпионата.
— Юрий Жирков рассказал, что после Кубка Конфедераций у него было всего три выходных.
— У всех зенитовских
— Ваша семья еще в Ростове?
— Жена уже в Петербурге. Начинаем обустраиваться.
— Родились вы в Барнауле, учились в Москве, играли в Молдавии, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове. Какое место считаете домом?
— Это действительно трудный вопрос (улыбается). Но вообще, то, где появился на свет, где живут родители. То есть — Барнаул. В этом городе у меня
— Читал, что первые шаги в футболе в родном Барнауле вам помог сделать Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина.
— Я тренировался в местном «Динамо», а Геннадий Иванович ходил на многие игры. И вот после
— Что ответили?
— Конечно, сразу согласился. Я совсем молодой — энергии хоть отбавляй. В футбол готов круглые сутки гонять, а тут тебе
— Поехали?
— Да. Недели две пробыл на просмотре, провел пару матчей, после чего тренеры сказали, что готовы оставить в команде. Но вообще получается, что Геннадий Иванович Смертин очень помог мне на определенном этапе. Полезными советами в том числе. В Москву на этот просмотр он, кстати, со мной ездил. Очень благодарен ему за все (Геннадий Смертин ушел из жизни в марте 2016 года — Прим «СЭ»).
— А с Алексеем Смертиным знакомы?
— Сейчас пересекаемся даже чаще, чем когда я еще жил в Барнауле. Тогда разница в возрасте больше ощущалась. Недавно Алексей приглашал на презентацию своей книги в Барнауле. Так что не так много, но периодически общаемся.
МОГ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С «РОСТОВОМ», НО ПРИНЯЛ ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ
— Насколько неожиданным для вас получился переход из «Ростова» в «Зенит»?
— Не могу сказать, что все произошло совсем уж стремительно. Поступило предложение, я его рассмотрел. Подумал и в итоге решил принять.
— Предложение от «Зенита» поступило по окончании сезона или еще по ходу прошлого?
— Когда чемпионат 2016/17 уже закончился.
— Насколько я понимаю, у вас с Дмитрием Полозом были на руках действующие контракты с «Ростовом», но вы имели право их аннулировать при наличии хорошего предложения. Не считаете, что это уникальная ситуация для нашего футбола?
— У меня ситуация была несколько иной. Мой контракт заканчивался 30 июня 2017 года, но его согласно соответствующей опции можно было продлить. Однако, я решил ей не пользоваться по ряду причин.
— Насколько я понял, вы с Дмитрием Полозом могли и в «Рубине» оказаться, но «Зенит» оказался быстрее?
— Могли — не могли, какой смысл об этом рассуждать, когда мы уже в «Зените». Именно здесь будем бороться за победу в каждом матче. И отдавать для этого все силы.
— Как вы думаете, что ждет «Ростов» в новом сезоне, после того как его покинул Курбан Бердыев и целый ряд ведущих игроков?
— Я с Леонидом Кучуком тоже в свое время работал. Знаю его требования и насколько для него важен результат. Это хороший тренер, поэтому ничего критичного с «Ростовом», считаю, не произойдет.
— «Рубин» с Бердыевым в свою очередь становиться грозной силой?
— В сезоне будет много команд с большими целями: попасть в тройку или зону еврокубков. Так что конкуренция в таблице ожидается высокая.
— Главное отличие «Зенита» от «Ростова» сходу назовете?
— Насколько я понял, в самом «Зените» с приходом Роберто Манчини сейчас тоже все
— В контрольном матче с «Аустрией» (2:1) вы играли в центре поля несколько выше и правее опорного полузащитника. Можете ли назвать эту позицию своей?
— Конечно. Отыграл на ней полтора сезона в «Ростове». Мне комфортно действовать в центре поля ближе к атаке. Но если тренер захочет попробовать на другой позиции — проблемы в том, чтобы перестроиться, не вижу. Тем более, на тренировках Манчини все объясняет, разбирает тактические нюансы. У тренера есть определенные задумки по поводу игры «Зенита», различные варианты, но раскрывать все детали сейчас не хотелось бы. Насколько нам удастся их реализовать — сезон покажет.
— В «Урале» в свое время вы чуть ли не центральным нападающим на поле выходили. Можете назвать себя универсалом?
— Понятно, что у каждого есть любимая позиция, на которой он чувствует себя наиболее комфортно. Для меня все, что выше опорной зоны — хорошо. В сборной тоже разные тактические схемы, так что и там играл на разных местах. И никаких неудобств от этого не испытывал.
В СБОРНОЙ ВСЕ СМОТРЕЛИ В ОДНУ СТОРОНУ
— Какие чувства остались от выступления на Кубке Конфедераций?
— Результат не тот, которого очень хотелось добиться. Но мы старались, отдали все силы.
— Итог мог быть другим?
— Он такой, какой есть. Хотя и
— То есть вы согласны с теми, кто считает, что на Кубке Конфедераций сборная приобрела неоценимый опыт?
— Да. Многие ребята вообще впервые сыграли в такого рода официальных матчах. Думаю, опыт в том числе позволяет нам смотреть в будущее с надеждой на результат.
— Есть и другое мнение: уровень игроков в сборной на сегодня не высок. А выше головы, как известно, не прыгнешь.
— Зная изнутри, какая атмосфера была в сборной, как все хотели играть, считаю — прогресс должен быть.
— Расскажите об атмосфере в сборной подробнее?
— На поле каждый был готов отработать за себя и за товарища. Ошибся, потерял мяч — любой тебя подстрахует, займет твою позицию, даже если это не его прямая работа на поле. В бытовом плане, на тренировках все тоже было отлично. Никаких конфликтов. Никакого негатива. Все, как говорят в таких случаях, смотрели в одну сторону. В такой обстановке всегда лучше работается.
— Хотите сказать — игроки верили в тренера и шли за ним?
— Когда футболистам понятно, что от них хочет тренер, в том числе на поле, ясны его требования по дисциплине и распорядку дня — так и происходит.
— А что происходило в команде после поражения в решающем матче от Мексики?
— Все были очень расстроены. В раздевалке в основном сидели и молчали. Говорить сил не было — все эмоции оставили на поле. Лично у меня в голове бродили самые разные мысли. Но сейчас уже не об этом надо вспоминать, а о предстоящем чемпионате России думать. О целях «Зенита». Любой профессиональный игрок должен уметь быстро переключаться со сборной на клуб и наоборот.
СКОРОСТИ ПРИ МАНЧИНИ МНОГИМ В НОВИНКУ
— Видел, что на сборе Австрии с вами часто общались Олег Шатов и Игорь Смольников. Взяли вас на первых порах под свою опеку?
— С Игорем мы еще в «Краснодаре» пересекались, достаточно давно знаем друг друга. Но в «Зените» в принципе с общением нет никаких проблем. Здесь хорошо себя в команде чувствуешь. Россиян знаю почти всех, а с легионерами в Австрии познакомились. Все ребята — очень доброжелательные.
— Нагрузки от Манчини, о которых упомянули выше, как восприняли?
— В первый день на сборе в Австрии у сборников была восстановительная тренировка, а потом работали по полной. Отпуск не длинный оказался — растерять форму невозможно было. Поэтому проблем не возникло.
— Нет опасений, что оставшись без отпуска, в яму функциональную попадете?
— Прошлый сезон тоже был достаточно тяжелым, много игр. Но все прошло нормально. Не только я, все в «Ростове» выдержали. Знаете, мне кажется, что у футболиста усталость в первую очередь в голове накапливается. А когда переключаешься, скажем, со сборной на клуб, настраиваешься на
— При Манчини на сборах «Зенита» в Австрии было много тактических занятий. Лично вы для себя что на них почерпнули?
— Представьте себе — идет 95-я минута матча. Сил уже немного. Но благодаря тактике, которой занимались на тренировках, ты точно знаешь, какую позицию должен занимать. Держишь ее автоматически, а не тратишь последнюю энергию, на то чтобы думать: где тебе быть, куда бежать? Когда четко знаешь свой маневр и требования тренера на этот счет — так играть намного проще.
— Какое упражнение от Манчини показалось самым интересным и необычным?
— Разминка и бег под музыку. Такого в других командах у меня не было. Еще запомнились скорости. На тренировках они были максимально приближены к игровым. Думаю, это многим оказалось в новинку.
— Многие уже называют «Зенит» главным фаворитом чемпионата.
— Мы будем выходить на каждый матч с мыслями о максимальном результате. Только своей игрой и делом сможем это подтвердить.
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