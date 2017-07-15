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15 июля 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Молло и Гарсия не полетели с «Зенитом» на матч 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском»

Полузащитники «Зенита» Йоан Молло и Хави Гарсия не полетели с командой в Хабаровск на матч первого тура Российской футбольной премьер-лиги со «СКА-Хабаровском», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Полузащитники Зенита <span class=error>Йоан</span> <span class=error>Молло</span> и <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> не полетели с командой в Хабаровск на матч первого тура Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> со <span class=error>СКА</span>-Хабаровском сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Увеличить
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Встреча состоится в воскресенье и начнется в 11:00 мск.

В составе «Зенита» на матч отправились 23 футболиста:

вратари — Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев;.

защитники — Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.

полузащитники — Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано;.

нападающие — Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.

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