Молло и Гарсия не полетели с «Зенитом» на матч 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском»

Наш разговор с новичком «Зенита» состоялся сразу после презентации новой формы сине-бело-голубых на сезон 2017/18. Полузащитник рассказал о том, как прошел его первый сбор в петербургской команде, об атмосфере в сборной на Кубке Конфедераций, и как в родном Барнауле ему в свое время помог отец Алексея Смертина.