Геркус: Судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять

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В пятницу в матче за Суперкубок России московский «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил матч.

«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать», — сказал Геркус.

Следующий матч «Локомотив» проведет во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского «Арсенала».