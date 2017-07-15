Геркус: Судейские ошибки в футбольных матчах уровня Суперкубка случаются, их надо принять
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитры могут ошибаться даже в матчах уровня Суперкубка России по футболу, это является частью игры. Такое мнение ТАСС высказал президент «Локомотива» Илья Геркус.
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В пятницу в матче за Суперкубок России московский «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес главного арбитра встречи Владислава Безбородова, отметив, что судья испортил матч.
«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать», — сказал Геркус.
Следующий матч «Локомотив» проведет во вторник, 18 июля. В рамках первого тура чемпионата России железнодорожники на своем поле сыграют против тульского «Арсенала».
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