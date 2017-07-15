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15 июля 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владислав Безбородов: Важно было не ломать матч

Арбитр матча за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1 д.в.) дал краткий комментарий «СЭ» по итогам встречи. Он отметил, что не хотел принимать сомнительные решения по ходу игры.

Арбитр матча за Спартак — <span class=error>Локо</span> дал комментарий СЭ. Увеличить
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— Ваш комментарий по матчу?

— Хорошая, нормальная мужская игра.

— Сложностей не возникло? Все прошло достаточно легко?

— Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку — не давай. Можешь не удалять — не удаляй. Подошел с такой тактикой — если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.

— Правильно понимаю, что именно из-за такой тактики вы приняли решение не удалять Луиза Адриану?

— Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать.

— Вы удовлетворены своей работой?

— Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж — это было прекрасно, и думаю, зрителям понравилось. Это самое главное.

14.07.2017 21:30 Зрители 28000 Суперкубок России Локомотив
Спартак М 2:1 ДВ Локомотив М
Основное время: 0:0 (0:0)
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
101′ де Соуза Луиз Адриану (Л. Мельгарехо) 12
113′ Квинси Промес 10
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 116′
Составы
Артем Ребров 32
80′ Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
95′ Георгий Джикия 14
115′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
62′ де Соуза Луиз Адриану 12
71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
91′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович 43′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов 77′
8 Джефферсон Фарфан
20 Владислав Игнатьев
9 Арикленес да Силва Ари
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов 103′
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к) 111′
18 Александр Коломейцев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
13 Угловые 3
22 Фолы 23
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Локомотив М
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