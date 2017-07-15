Владислав Безбородов: Важно было не ломать матч

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— Ваш комментарий по матчу?

— Хорошая, нормальная мужская игра.

— Сложностей не возникло? Все прошло достаточно легко?

— Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку — не давай. Можешь не удалять — не удаляй. Подошел с такой тактикой — если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.

— Правильно понимаю, что именно из-за такой тактики вы приняли решение не удалять Луиза Адриану?

— Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать.

— Вы удовлетворены своей работой?

— Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж — это было прекрасно, и думаю, зрителям понравилось. Это самое главное.