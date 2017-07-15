Премьера Манчини, дебют Парфенова, возвращение Бердыева и «Динамо». Интриги 1-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 1-го тура чемпионата России.
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УРАЛ — РОСТОВ
Прогноз Winline — П2 2.29 — Н 2.94 — П2 3.30
При всем уважении к хозяевам, наставник которых Александр Тарханов славится умением открывать новые имена, в первом матче чемпионата больше внимания привлечет «Ростов». Фактически новая команда, потенциал которой — одна из главных загадок сезона. Интересно, как идет процесс строительства под началом Леонида Кучука, который сделал классную команду в «Кубани», а потом сражался за чемпионство с «Локомотивом». Спрос с ростовчан теперь особый, ведь Курбан Бердыев поднял планку требований и ожиданий на казавшуюся недосягаемой прежде высоту.
ТОСНО — УФА
Прогноз Winline — П1 2.58 — Н 2.92 — П2 2.86
В Питере пройдет двойная премьера: в
АНЖИ — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 6.76 — Н 3.71 — П2 1.51
Эти команды встречались в заключительном туре предыдущего чемпионата в Москве, и тогда армейцы разгромили махачкалинцев, оформив путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. Понятно, что максималист Александр Григорян сейчас мечтает о реванше, но есть ли у «Анжи» оружие против готовящегося сражаться за чемпионство ЦСКА? В последний раз хозяева побеждали москвичей четыре с половиной года назад, когда один из мячей на свой счет записал тот самый Ласина Траоре. Статистика явно не в пользу хозяев, хотя стоит напомнить: последние два визита армейцев в столицу Дагестана принесли им лишь два очка за ничьи.
Прогноз Winline — П1 8.35 — Н 4.25 — П2 1.38
Еще одна двойная премьера. Будь у дальневосточников другой соперник, все бы говорили о прошедшем при аншлаге дебюте Хабаровска в высшем футбольном обществе. Возможно, после финального свистка так и будет, но сейчас в центре внимания Роберто Манчини и его первый матч в России. Итальянец начнет погружение в реалии нашего футбола практически на краю света, и от этого воскресная игра становится интересной в квадрате. Помнится, в предыдущем кубковом турнире на Дальнем Востоке оступился Массимо Каррера. Сумеет ли его именитый соотечественник не наступить на оставленные спартаковским рулевым грабли?
РУБИН — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 2.27 — Н 3.04 — П2 3.22
Воскресную программу продолжит еще один знаковый матч, ведь Казань после унизительного прошлогоднего провала снова живет надеждой и верой в Курбана Бердыева. Человека, который, собственно, и создал нынешний «Рубин», подняв его из первой лиги на чемпионский трон — к медалям, кубкам и знаковым победам вроде легендарного уже успеха на «Камп Ноу». В отличие от Хавьера Грасии, на Курбана Бекиевича не обрушился денежный поток, и тренеру не удалось пригласить в столицу Татарстана всех, кто ему требовался. Но в любом случае условия работы в «Рубине» превосходят ростовские, и у Бердыева будет возможность
АХМАТ — АМКАР
Прогноз Winline — П1 1.80 — Н 3.18 — П2 4.75
Встреча с новым ждет болельщиков и в Грозном. «Терек» теперь стал «Ахматом» и начинает писать новую главу клубной истории, не ограничившись сменой названия. У мечтающей о еврокубках команды теперь новый главный тренер, и будет интересно наблюдать за работой в столице Чеченской республики Олега Кононова. Этот специалист превратил «Краснодар» в один из самых ярких коллективов нашего футбола, а теперь начинает строительство новой команды, где нет звезд. Их предстоит зажечь, развивая таланты группы молодых и очень интересных новобранцев, и матч с гуру отечественного тренерского цеха Гаджи Гаджиевым — идеальная проверка на прочность. А еще интересно, насколько вдохновит бразильскую диаспору «Ахмата» визит в Грозный легендарного Роналдинью.
ЛОКОМОТИВ — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.47 — Н 3.89 — П2 7.11
В российский чемпионат возвращается Миодраг Божович, причем черногорский специалист в первом же матче встретится с командой, где временно прервалась его карьера в нашей стране. Тренер на этот счет уже высказался, акцентировав внимание на том, что покидал он Черкизово без обид и скандалов. Принципиальности в этом матче, по версии Божовича, нет, но рядовым он, как и любой поединок стартового тура, быть не может. Гостям предстоит доказывать, что они превращаются в полноценную боевую единицу, которая не думает лишь о борьбе за выживание, а «Локомотиву» надо демонстрировать собственную готовность добиваться высоких результатов. Выигранный кубок — это здорово, но восьмое место из песни не выкинешь. И где демонстрировать свои амбиции, как не в поединке с соперником, прежде ни разу не проигрывавшим в Черкизове?
ДИНАМО — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 3.48 — Н 3.36 — П2 2.02
Старейшее столичное дерби. То, что интересно само по себе без
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