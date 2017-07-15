Мутко: Матч за Суперкубок России дал яркий и красочный старт футбольному сезону

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В пятницу в матче за Суперкубок «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1. Красно-белые впервые стали обладателем данного трофея.

«Старт сезона получился очень ярким, красочным. Матч захватывающий, играли две очень сильные команды. Мне очень понравилась игра, уверен, что миллионам поклонников тоже, матч получился настоящий кубковый. Видно, что оба клуба подошли к чемпионату во всеоружии», — сказал Мутко.

«Кубковые матчи и отличаются тем, что решилось все в последний момент, и регламент у них особенный. Ясно, что первый матч было тяжело играть, но по накалу и драйву — это настоящий футбол. Если так будем играть, зритель будет на стадионах, рейтинги трансляций будут хорошими. Такой футбол люди любят», — подчеркнул глава РФС.

Первые матчи чемпионата России начинаются в субботу. В этот день между собой сыграют «Урал» и «Ростов», «Тосно» и «Уфа», а также «Анжи» и ЦСКА.