«Урал»: кого еще откроет Тарханов?

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ТРЕНЕР

Александр ТАРХАНОВ

Александр Федорович всегда отличался удивительным умением находить неизвестные широкому кругу таланты, или помогать обладающим сильными качествами футболистам в полной мере раскрыть потенциал. Многолетняя работа в Екатеринбурге в этом плане получилась плодотворной. В «Урале» была перезапущена карьера дважды лучшего футболиста и бомбардира России Смолова. Здесь начал важный этап своей карьеры Ерохин, заблистал Подберезкин, а весной всех поражал бомбардирскими подвигами Ильин.

Так стоит ли удивляться тому, что именно личность главного тренера оказалось ключевым фактором для переросшего уровень ФНЛ зенитовца Евсеева, получившего отличные рекомендации от Владислава Радимова, игравшего когда-то под началом Тарханова? Еще очень интересно: сумеет ли на Урале снова превратиться в грозного форварда арендованный у «Локомотива» Портнягин? Интриг много, так что болельщикам екатеринбуржцев стоит набраться терпения и подождать сюрпризов. Они непременно будут.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: з. Ароян (Падиде), п. Бавин (Зенит), п. Евсеев (Зенит), н. Портнягин (Локомотив, аренда), в. Годзюр (Ахмат).

Ушли: з. Ойеволе (Оренбург), з. Панков (АЕК, аренда), з. Новиков (Енисей), н. Павлюченко (Арарат М), н. Бугуи (контракт), з. Табидзе (Гент, из аренды).

«Шмели» отработали на рынке точечно, пригласив игравших за «Зенит-2» Евсеева с Бавиным, и нашли опытного вратаря в лице покинувшего Грозный Годзюра. Нападение, где теперь нет ветерана Павлюченко, должен усилить Портнягин, хотя в последнее время он практически не играл, и возвращение форварду былых кондиций и чувства гола — одна из главных задач тренерского штаба. Отдельно стоит сказать об обороне. С одной стороны здесь появился выступавший в Иране игрок сборной Армении Ароян. С другой, завершилась аренда оказавшегося востребованным в «Уфе» Табидзе, а вернувшийся было в Екатеринбург Ойеволе снова отправился в «Оренбург».

ИЗМЕНЕНИЯ

Никаких разговоров о потенциальных новичках в последнее время не велось. Причин тут две. Во-первых, «Урал» не отнесешь к богатым клубам. Во-вторых, почти все линии укомплектованы. Исключение — центр обороны, где у основных на данный момент игроков Балажица и Арояна есть лишь один полноценный дублер Динга. Однако серб молод и порой допускает грубые ошибки. Его еще надо доводить до ума, так что еще один опытный футболист «шмелям» не помешал бы.

СОСТАВ

По меркам премьер-лиги он достаточно качественный. Формирование началось еще зимой, когда в Екатеринбург перебрались сразу четыре игрока с лидерскими качествами — Балажиц, Ильин, Димитров и Бикфалви. Вместе со старожилами Емельяновым, Фидлером, Манучаряном и Лунгу они сформировали костяк, демонстрирующий фирменный тархановский комбинационный футбол. Важно, что за спиной у полевых футболистов теперь опытный голкипер, ведь эта позиция была ахиллесовой пятой «шмелей».

КАЛЕНДАРЬ

15 июля. «Ростов» (д)

23 июля. «Динамо» (г)

6 августа. «Краснодар» (г)

9 августа. «Зенит» (д)

14 августа. «Арсенал» (г)

19 августа. ЦСКА (д)

25 августа. «Локомотив» (д).

ПРОГНОЗ

На предсезонной встрече с болельщиками озвучена задача на сезон — попасть в десятку. Но это явно минимум, потому что «Урал» может выстрелить. Не настолько, чтобы сражаться за попадание в еврокубки, однако, как и в позапрошлом сезоне замкнуть первую восьмерку «шмелям» по силам. Доказано весной, когда были не только смазанная концовка, но и серия из четырех побед, и первый в клубной истории выход в финал Кубка России. Команда почувствовала, что способна на большее, чем балансирование на грани попадания в «стыки», которые сейчас ей вряд ли грозят. Главное — обрести стабильность, без которой взлет невозможен.