Футболисты «СКА-Хабаровска» победили «Зенит» в матче молодежного первенства России

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Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «СКА-Хабаровска» дубль сделал Андрей Головатюк (44-я и 61-я минуты), оба гола забивший с пенальти. У гостей отличился Руслан Казаков (24).

Матч основных составов «СКА-Хабаровска» и «Зенита» состоится в воскресенье в Хабаровске.