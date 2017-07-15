Почему пожалели Адриано? 5 тезисов о победе «Спартака» в Суперкубке

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«Спартак» снова пробует играть 4−2−2−2

Ещё весной Массимо Каррера позволял себе разово экспериментировать с тактикой, и одним из вариантов, на матч с «Краснодаром», стала схема 4−2−2−2 с двумя чистыми форвардами, Зе Луишем и Луисом Адриано, впереди. Тот ход отчасти был связан с дисквалификацией Квинси Промеса, зато в отсутствие голландца раскрывались другие игроки. Александр Самедов доказывал, как хорош, когда не привязан к флангу. Раскованно действовал Роман Зобнин. Адриано забил свой мяч, а Зе был традиционно силён в подыгрыше. В Суперкубке красно-белые снова попробовали расстановку 4−2−2−2, но уже по другой причине — из-за травмы Зобнина.

В марте мы сравнивали ищущий оптимальную тактику «Спартак» с «Лейпцигом», шумевшим в Европе со схемой 4−2−2−2, завязанной на прессинге и максимальной компактности. Массимо Каррера хочет того же, и для понимания тренерского плана хватило 40 секунд.

Так «Спартак» встречал удар Гилерме от своих ворот: четыре полузащитника насыщали квадрат, куда должен был полететь мяч, при этом никто из них не вступал в борьбу. Это не единственный привкус энергетика во вчерашней тактике красно-белых. Как и «Лейпциг», «Спартак» активно играл на смещениях двойки атакующих полузащитников — Попов и Промес то уходили в центр, чтобы открыть фланг под забегание Комбарова или Ещенко, то насыщали одну зону, то менялись полуфлангами при атаке. Как и «Лейпциг», «Спартак» делал ставку в первую очередь на позиционную структуру: Комбаров и Попов, Ещенко и Промес могли меняться местами (один на фланге, другой на полуфланге), но в своих связках соблюдали правильную игру по позиции.

При этом без мяча «Спартак» перестраивался на схему 4−1−4−1. Луис Адриано, деливший атаку с Зе Луишем, опускался на левый фланг, Глушаков перемещался примерно на одной линии с Поповым, а Фернандо оставался в любимой роли страхующего. Адриано на фланге — вещь очень странная, но жизнеспособная: в ряде ситуаций именно бразилец страховал Комбарова, а не наоборот. Что, если в Адриано Массимо Каррера видит своего Марио Манджукича? В его возможности, как левого полузащитника, тоже не особо верили.

Попов — главный, кто может выиграть от смены тактики

Лучший игрок Суперкубка — Квинси Промес, герой матча во всех отношениях — Луис Адриано, динамит в вялотекущий матч заложил Лоренсо Мельгарехо. Но в атаке «Спартака» выделялся и Ивелин Попов, отыгравший в Черкизово очень бодрые 70 минут. При расстановке 4−2−3−1 болгарин оставался в тени двух инсайдов, смещавшихся в центр, при 4−2−2−2 — сам беспрепятственно играет на таких смещениях.

Вот несколько тактических заметок по Попову, позволяющих называть его незаметным героем:

1. Ивелин одновременно оказывался в одной зоне с Промесом, при этом игроки не мешали друг другу. Пока они насыщали один полуфланг, свободным оставался другой, открытый под забегание крайнего защитника. Их взаимодействие уже неплохо отлажено. Попов дважды неплохо открывался под Промеса, дожидаясь, когда голландец обработает мяч, и забегая вперёд, и даже неплохо разделял обязанности: так, на скриншоте ниже Попов и Промес скрестили траектории, чтобы Квинси ускорился на ударную позицию.

2. К слову о забеганиях Попова — именно так и был создан самый острый момент Ивелина в матче. Болгарин разогнал контратаку через центр, отдал мяч Промесу и резко забежал за него.

3. В такой схеме Попов остаётся на любимом месте в центральной зоне, но чаще получает мяч и обретает большую свободу действий. Болгарин намного чаще обычного разрывал центр «Локомотива», ускорялся до штрафной, испытывая проблемы лишь с принятием решений. Например, в первом тайме, взломав центральную ось, Попов мог продолжить одну из атак пасом на край штрафной, но вместо этого бесхитростно ударил сам.

Новая тактика «Спартака», более вертикальная, может сделать Ивелина Попова одним из ключевых игроков команды. Есть только одно «но». Характер Попова. Болгарин слишком привык быть в хорошем настроении один матч из пяти. И это качество надо ломать.

История с Луисом Адриано плохо пахнет

Дело вообще не в том, что после красной карточки Адриано матч Суперкубка пошёл бы по иному сценарию. И даже не в гениальном завороте сюжета, где игрок, заслуживший удаление, в итоге приносит своему клубу трофей и становится героем.

Нет, главные претензии — к самому Луису Адриано. Ещё в «Шахтёре» он завоевал славу игрока, готового провоцировать и плевать на правила футбольного этикета ради победы (первым делом вспоминайте гол «Норшелланну» в Лиге чемпионов), а теперь впервые показал свой нрав в России. Я абсолютно уверен, что более психологически стабильный судья не купился бы на уловку Адриано — схватиться за руку и изобразить травму, чтобы избежать наказания. Заодно и тренерский штаб «Спартака» решил блефовать, готовя замену Адриано на Мельгарехо, которой вообще не случилось. Уловка старая, но в Суперкубке безнаказанно сработала. Эти топтания, толкания и попытки симулировать травму, чтобы судья пожалел, где-то на одной ступени с резонансным поступком Серхио Рамоса и Адриано совсем не красят.

Но здесь важно ещё вот что. Летом на Кубке конфедераций мы в тысячный раз увидели, что на мировом уровне, оказывается, судейских поблажек не бывает. Юрия Жиркова действительно удаляют за удар соперника локтем — в России многие простили бы игрока уровня сборной, ещё и висящего на карточке. Главного вратаря страны прощают за удар кулаком в лицо, а форварда, приносящего «Спартаку» суперкубок — за топтание на Тарасове и активно включённые руки. И пусть судейские эксперты не вешают нам лапшу на уши о том, что Безбородов правильно не замечал руки Адриано в борьбе с Тарасовым. В адекватной судейской среде наказание было бы неизбежным.

Если в Лиге чемпионов за такое же искреннее желание потоптаться на сопернике и замести следы Адриано получит красную карточку, вспомните вчерашнюю историю ещё раз.

«Локомотиву» очень нужны трансферы

Владислав Игнатьев и Джефферсон Фарфан в роли латералей — очень авантюрный шаг… если бы от него не веяло безысходностью. «Локомотив» много пинали за слишком оборонительную стратегию и «автобус», однако Юрий Сёмин просто не мог сыграть иначе без Чорлуки, Виталия Денисова и новых крайних защитников. Насытить свою треть более слабыми в разрушении игроками, выкопать рвы перед штрафной — единственно возможная стратегия. «Ростов» первым задал моду в Премьер-Лиге, соблюдаемую доброй половиной команд РФПЛ, но ростовчан за такую стратегию никто не пинал.

Безысходность состава «Локо» читается во многих вещах. Атака с Фернандешем, Миранчуком и Ари — единственная линия, не вызывающая тревоги, но сколько-то адекватной замены им на лавке нет. (Спасать матч Суперкубка вышли Антон Миранчук и Коломейцев — клиника для клуба, ставящего высокие задачи.) Из чистых крайних защитников остались толькоМаргасов и Ротенберг, а в центральные снова был переведён Дмитрий Баринов. Эксперимент, который лучше не повторять.

Трансферный голод испортит команду с одной из сильнейших атакующих групп Премьер-Лиги. «Локомотиву» нужны новый центральный защитник, новый латераль, новый игрок вперёд для глубины состава, но пока самый громкий переход в «Локо» — возвращение домой Дмитрия Сычёва (пусть и в фарм-клуб). Благодаря «Зениту» на рынке есть достаточно симпатичных вариантов усиления за скромные деньги — например, Цаллагов и Молло, которых Сарсания активно пытается «сплавить». Усилившись ими, «Локомотив» увеличил бы и силу состава, и глубину.

Скорости команд не выдерживают критики

К 90-й минуте написал другу: «Не надо ещё 30 минут мучений, ну не надо». Концовка основного времени выглядела настолько печально, что ощущение скуки по нашему футболу почему-то быстро улетучивалось. «Локомотив» встал, «Спартак» по интенсивности и физике был не сильно лучше. С гирями на ногах бегал Денис Глушаков. Алексей Миранчук ближе к финальному свистку не включался в прессинг, а «играл в откат», как говорят в хоккее — спешил закрывать свою зону. Такой пресный матч мог сделать интереснее только свежий игрок, не замученный основным временем. Так и случилось.

На самом деле такая интенсивность команд в Суперкубке России — очень грустная вещь. Сегодня стартует сезон РФПЛ, и в стартовом туре вы ещё услышите от многих тренеров и экспертов кашу, наполненную словосочетаниями «играли под нагрузками», «не отошли от сборов», «летний футбол», «работа продолжается»… «Летний футбол» — ругательство пуще старого «весеннего». Расскажите, что такое летний футбол, испанцам, итальянцам или немцам, у которых старт прошлого сезона ознаменовывался счетами 6:4, 4:3, частыми 2:2. Очень тяжело представить условного Юлиана Нагельсманна, начинающего пресс-конференцию после стартового матча сезона словами «Не отошли от сборов».

Но у нас всегда свой, исключительный путь. В оптимальную погоду кричать про летний футбол, потом заводить старую пластинку с критикой полей, погоды и календаря… Не хочу сгущать краски, но не удивлюсь, если летний футбол на старте сезона будет таким же, как летняя погода в Москве. Серым и грустным.