Семин неправ: какой футбол — такие судьи. О первом матче сезона
«Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время и забрал первый трофей сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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Кирилл Михатов
Очень жаль, что старт сезона вновь оказался испорчен разговорами о судействе. Не сомнений, Безбородов совершил грубейшую ошибку, не удалив Адриано, но Семин в корне не прав.
С огромным уважением отношусь к этому специалисту, более того, уже полтора десятка лет болею за «Локо», но когда после финального свистка главный тренер устраивает перепалку с главой РФПЛ и обвиняет во всем арбитра — это плохой сигнал команде. Теперь так же могут и игроки рассуждать. А что, мол, сделали все, что могли, но судья — негодяй. Нет, не всё сделали, ребят.
Разве судья упустил Адриано и позволил спокойной развернуться сделать передачу Мельгарехо? Разве судья пропустил в ближний угол после удара Промеса? Разве судья мешал команде играть в толковый футбол все 120 минут?
И главное — перед глазами пример Карреры. Не являюсь поклонником его тренерского таланта, но его постоянный отход от темы обсуждения судейства заслуживает глубочайшего уважения.
В конце концов, каков был уровень футбола, таков и уровень судейства. Если наши команды играют плохо и невзрачно, почему судьи должны судить иначе? Чем они лучше?
Теперь по игре. Много слышал, что, мол, скучный был матч. Согласен, зрелище получилось весьма посредственным, но это
Главный вывод для «Спартака» — у команды не закончились эмоции. Это
«Спартак» был быстр, нагл и очень мотивирован. Но, надо отметить, что в организации игры в атаке многое не удается. По большому счету и
Что в остатке? Эмоции, страсть и невероятное желание. Пока этого достаточно.
А вот у «Локо» проблем больше. Когда в центр обороны выходит играть Баринов, на позицию латераля Фарфан, а спасать отечество Коломейцев, вывод один — команде срочно необходимо усиление. Нет, не для глубины состава, как, например, «Спартаку», а для стартового.
Что по игре «железнодорожников», то понравилось, как команда реагирует на давление со стороны соперников. Были по ходу матча отрезки, когда «Спартак» буквально вдавливал «Локо» в его штрафную, но подопечные Семина быстро оправлялись от ударов оппонента и игру успокаивали.
В атаке
В общем, «Локо» сильнее точно не стал по сравнению с прошлым сезоном. Значит, без качественно усиления команде не удастся побороться за еврокубки. Да, обыграть «красно-зеленых» просто никому не удастся. Но и сами они вскружить голову соперника своей атакой не смогут.
И еще два момента, которые хотелось бы отметить.
Первое: большое количество молодых россиян в запасе команд. Это очень хороший момент. Все правильно: пусть сильные легионеры играют, если они сильнее, а на лавке подпирает молодежь. И не нужно только командам брать иностранцев, чтобы усилить скамейку. на скамейке и наши посидят, выходя на замену и получая опыт, а легионера, если и брать, то только в основу, чтобы можно было у него научиться
И второе: Ребров и Гилерме провели плохие матчи. Вратарь «Локо» так просто начудил, пустив в ближний угол от Промеса и постоянно ошибаясь, то после дальних ударов, то на выходах.
Артем же «зевнул» в одном эпизоде, но пропускать с такой дистанции после несильного удара Фернандеша, вратарю, претендующему на место в сборной, просто непозволительно.
Тем любопытнее, что будет дальше. За спинами ведь уже мелькают Селихов с Медведевым.
|14.07.2017 21:30
|Зрители 28000
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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