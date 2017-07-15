К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кирилл Михатов

Очень жаль, что старт сезона вновь оказался испорчен разговорами о судействе. Не сомнений, Безбородов совершил грубейшую ошибку, не удалив Адриано, но Семин в корне не прав.

С огромным уважением отношусь к этому специалисту, более того, уже полтора десятка лет болею за «Локо», но когда после финального свистка главный тренер устраивает перепалку с главой РФПЛ и обвиняет во всем арбитра — это плохой сигнал команде. Теперь так же могут и игроки рассуждать. А что, мол, сделали все, что могли, но судья — негодяй. Нет, не всё сделали, ребят.

Разве судья упустил Адриано и позволил спокойной развернуться сделать передачу Мельгарехо? Разве судья пропустил в ближний угол после удара Промеса? Разве судья мешал команде играть в толковый футбол все 120 минут?

И главное — перед глазами пример Карреры. Не являюсь поклонником его тренерского таланта, но его постоянный отход от темы обсуждения судейства заслуживает глубочайшего уважения.

В конце концов, каков был уровень футбола, таков и уровень судейства. Если наши команды играют плохо и невзрачно, почему судьи должны судить иначе? Чем они лучше?

Теперь по игре. Много слышал, что, мол, скучный был матч. Согласен, зрелище получилось весьма посредственным, но это все-таки первая игра сезона. Чего мы ждали, друзья?

Главный вывод для «Спартака» — у команды не закончились эмоции. Это по-прежнему по-спортивному злая и голодная до титулов команда, с соответствующим тренером.

«Спартак» был быстр, нагл и очень мотивирован. Но, надо отметить, что в организации игры в атаке многое не удается. По большому счету и моментов-то за основное время «красно-белые» не создали. Промес, несмотря на забитый мяч, провел среднюю игру и был не особо заметен. Зе Луиш с Адриано пока должно взаимодействия не наладили. Попов все никак не станет тем связующим звеном между полузащитой и атакой.

Что в остатке? Эмоции, страсть и невероятное желание. Пока этого достаточно.

А вот у «Локо» проблем больше. Когда в центр обороны выходит играть Баринов, на позицию латераля Фарфан, а спасать отечество Коломейцев, вывод один — команде срочно необходимо усиление. Нет, не для глубины состава, как, например, «Спартаку», а для стартового.

Что по игре «железнодорожников», то понравилось, как команда реагирует на давление со стороны соперников. Были по ходу матча отрезки, когда «Спартак» буквально вдавливал «Локо» в его штрафную, но подопечные Семина быстро оправлялись от ударов оппонента и игру успокаивали.

В атаке по-прежнему пусто, хотя есть вроде и Фернандеш, и Миранчук, и Ари — люди, которые могут завязать игру. Но вспоминается только удар головой Фарфана да стандарты Фернандеша с его ударами.

В общем, «Локо» сильнее точно не стал по сравнению с прошлым сезоном. Значит, без качественно усиления команде не удастся побороться за еврокубки. Да, обыграть «красно-зеленых» просто никому не удастся. Но и сами они вскружить голову соперника своей атакой не смогут.

И еще два момента, которые хотелось бы отметить.

Первое: большое количество молодых россиян в запасе команд. Это очень хороший момент. Все правильно: пусть сильные легионеры играют, если они сильнее, а на лавке подпирает молодежь. И не нужно только командам брать иностранцев, чтобы усилить скамейку. на скамейке и наши посидят, выходя на замену и получая опыт, а легионера, если и брать, то только в основу, чтобы можно было у него научиться чему-то.

И второе: Ребров и Гилерме провели плохие матчи. Вратарь «Локо» так просто начудил, пустив в ближний угол от Промеса и постоянно ошибаясь, то после дальних ударов, то на выходах.

Артем же «зевнул» в одном эпизоде, но пропускать с такой дистанции после несильного удара Фернандеша, вратарю, претендующему на место в сборной, просто непозволительно.

Тем любопытнее, что будет дальше. За спинами ведь уже мелькают Селихов с Медведевым.