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15 июля 2017, 8:46 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Манчини в Хабаровске люкса не потребовал

«Зенит» будет жить в гостинице Могильного.

Один из фаворитов чемпионата «Зенит» открывает футбольный сезон на Дальнем Востоке матчем с дебютантом Российской премьер-лиги — СКА из Хабаровска.

В Хабаровск чартер «Зенита» должен прилететь в три часа ночи по хабаровскому времени 16 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на life. В Петербурге будет 20:00, пока команда получит багаж и доедет до арендованного отеля, пройдет ещё примерно час. К этому времени молодёжка петербуржцев сыграет свой матч и будет отдыхать. Если, конечно, сможет заснуть — вторые сутки после трансконтинентального перелёта самые тяжёлые, если говорить об акклиматизации и адаптации к новому часовому поясу. Команда, с которой будет работать Александр Горшков, один из лидеров «Зенита» 90-х, прилетела в Хабаровск рейсовым самолётом, а вернётся в Петербург вместе с «основной».

Жить основной состав «Зенита», который тренирует Роберто Манчини, в «Гранд-отеле» на улице Кавказской. Деньги на его строительство дали великий хоккеист Александр Могильный и его друзья.

«Зенит» заказал для себя 50 стандартных номеров. Манчини люкса не потребовал, тогда как Массимо Каррера, прилетавший на Амур прошлой осенью ради кубкового матча «Спартака», жил в роскошных апартаментах. В итоге — поражение, первое для итальянца в России, и вылет из Кубка. Манчини, что, знал об этом?!

Впрочем, впоследствии Каррера привёл красно-белых к чемпионству, а петербургскому итальянцу эту задачу ещё только предстоит решать.

Ужином «Зенит» покормят в самолёте, завтрак входит в стоимость номеров отеля, но вряд ли этот приём пищи будет востребован у игроков. Им предписано спать — жить на далёком выезде «Зенит» будет по петербургскому времени.

Игра начнётся в 11:00 по Москве (18.00 по хабаровскому времени), к этому времени миллионеры футбольного подразделения «Газпрома» проснутся, пообедают, совершат прогулку на площадь Славы, где расположен мемориал павшим во Второй мировой войне. В 09:20 по Москве (16.20 по хабаровскому времени) у «Зенита» запланирован отъезд на стадион, который будет переполнен.

Издание уверяет, что из Хабаровска видно Китай, а «Зенит» увезет с собой отсюда небольшой грузовичок морепродуктов и рыбы. А вот турнирные баллы — это пока вопрос, хотя силы объективно неравны.
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