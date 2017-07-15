«Спартак» пишет историю: красно-белые победили «Локомотив» и впервые выиграли Суперкубок
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. «Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче российского футбольного сезона-2017/18 и впервые в истории завоевал Суперкубок страны. После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч, который прошел на стадионе «Локомотива» при аншлаге (27,3 тыс. зрителей), завершился победой красно- белых со счетом 2:1. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).
Таким образом, «Спартак» в первый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка. Ранее
«Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили», — сказал после встречи владелец «Спартака» Леонид Федун.
Важность трофея отметил и капитан команды Денис Глушаков. «Каждый титул — это история. “Спартак” не выигрывал Суперкубок, для команды это большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала», — сказал он.
«Вспомните Суперкубки 2004 и 2006 годов»
О самой игре после матча говорили меньше всего. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команда с учетом того, что сезон только начался, пока не находится в оптимальных физических кондициях, были детали, которые ему не понравились, но в целом назвал победу заслуженной.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уже во время вручения медалей на поле бурно высказывал недовольство судейством президенту Российской футбольной
Остальные участники матча с Семиным не согласились. Каррера традиционно отказался комментировать работу арбитров, а Федун сказал, что судейство ему понравилось. «Если хотите увидеть, как не надо судить, посмотрите Суперкубки с ЦСКА 2004 и 2006 годов (проигранные “Спартаком” — прим. ТАСС)», — отметил он.
«При награждении Юрий Павлович [Семин] мне высказал свое мнение в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть органы, которые должны разобрать судейство и принять решение. Судя по отзывам спортивных коллег, судейство было ровным, и бригада отработала на достойном уровне», — прокомментировал ситуацию Прядкин.
Не стал оправдывать результат работой арбитра и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков: «В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, “Локомотив” по ходу сезона будет играть все лучше и лучше — в команде есть уверенность».
«Ожидали худшего»
При награждении организаторы хотели испробовать новшество — «серебряный коридор» из победителей для побежденных. Однако
РФПЛ в целом осталась довольна организацией матча. «Я доволен организацией, хотя были зажжены файеры. Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего», — сказал Прядкин.
Уже в субботу стартует чемпионат страны. «Спартак» и «Локомотив» проведут матчи первого тура 18 июля. Красно- белые сыграют с «Динамо» на выезде, а железнодорожники примут «Арсенал».
|14.07.2017 21:30
|Зрители 28000
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter