«Спартак» пишет историю: красно-белые победили «Локомотив» и впервые выиграли Суперкубок

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Матч, который прошел на стадионе «Локомотива» при аншлаге (27,3 тыс. зрителей), завершился победой красно- белых со счетом 2:1. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

Таким образом, «Спартак» в первый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка. Ранее красно-белые, которые выигрывали чемпионат и Кубок как России, так и СССР, трижды участвовали в подобной встрече, но каждый раз уступали. Перед игрой с «Локомотивом» болельщики «Спартака» призвали команду восполнить пробел баннером, на котором Суперкубок по аналогии с одноименным фильмом Люка Бессона был назван пятым элементом.

«Теперь в музее будет очередной трофей. Это очень важно. Это четвертый финал, до этого три были неудачными. Поэтому мы рады, что сумели добиться сегодня победы, место под трофей [в музее] уже освободили», — сказал после встречи владелец «Спартака» Леонид Федун.

Важность трофея отметил и капитан команды Денис Глушаков. «Каждый титул — это история. “Спартак” не выигрывал Суперкубок, для команды это большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала», — сказал он.

«Вспомните Суперкубки 2004 и 2006 годов»

О самой игре после матча говорили меньше всего. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команда с учетом того, что сезон только начался, пока не находится в оптимальных физических кондициях, были детали, которые ему не понравились, но в целом назвал победу заслуженной.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уже во время вручения медалей на поле бурно высказывал недовольство судейством президенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергею Прядкину, а затем продолжил на пресс- конференции. «Игра была равной, но я уже много раз говорил, что только видеоповторы спасут российский футбол. Адриано должен был получить вторую желтую карточку (после столкновения с Дмитрием Тарасовым — прим. ТАСС), но он ее не получил. Почему он не удалил Адриано? Судья [Владислав Безбородов] полностью испортил этот матч», — заявил Семин и удалился из зала, не став отвечать на вопросы журналистов.

Остальные участники матча с Семиным не согласились. Каррера традиционно отказался комментировать работу арбитров, а Федун сказал, что судейство ему понравилось. «Если хотите увидеть, как не надо судить, посмотрите Суперкубки с ЦСКА 2004 и 2006 годов (проигранные “Спартаком” — прим. ТАСС)», — отметил он.

«При награждении Юрий Павлович [Семин] мне высказал свое мнение в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть органы, которые должны разобрать судейство и принять решение. Судя по отзывам спортивных коллег, судейство было ровным, и бригада отработала на достойном уровне», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

Не стал оправдывать результат работой арбитра и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков: «В сравнении с нашими играми начала прошлого сезона, обе команды смотрелись намного лучше. У меня претензий к команде нет, потому что она играла с полной самоотдачей и билась до конца, но немного не повезло, наверное, если игра так сложилась, то одна из команд была посильнее. Всегда нужно стремиться к лучшему, думаю, “Локомотив” по ходу сезона будет играть все лучше и лучше — в команде есть уверенность».

«Ожидали худшего»

При награждении организаторы хотели испробовать новшество — «серебряный коридор» из победителей для побежденных. Однако из-за несогласованности «коридор» спартаковцев и игроки «Локомотива» оказались по разные стороны пьедестала, и железнодорожники в итоге через него не прошли. Кто виноват в ситуации, еще предстоит выяснить, однако хорошее впечатление от организации было немного омрачено.

РФПЛ в целом осталась довольна организацией матча. «Я доволен организацией, хотя были зажжены файеры. Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего», — сказал Прядкин.

Уже в субботу стартует чемпионат страны. «Спартак» и «Локомотив» проведут матчи первого тура 18 июля. Красно- белые сыграют с «Динамо» на выезде, а железнодорожники примут «Арсенал».