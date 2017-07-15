Трабукки: Чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление
Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова президента Российской футбольной
Премьер-Лиги Сергея Прядкина, который считает нынешний состав московского «Спартака» укомплектованным для выступления в Лиге чемпионов.
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«Уважаю Сергея Прядкина, но он ошибается.
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