Трабукки: Чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление

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«Уважаю Сергея Прядкина, но он ошибается. Выступать-то можно и с нынешним составом, но для того, чтобы с гордостью представлять Россию и иметь шансы попасть в еврокубковую весну, нужно усиление», — передаёт слова Трабукки корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.