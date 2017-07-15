Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30393684/
15 июля 2017, 10:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Глушаков заявил, что матчи с «Локомотивом» для него непринципиальны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков сказал, что матчи против его бывшего клуба «Локомотива» не являются для него принципиальными. Об этом полузащитник сообщил журналистам.

Он рассказал что не сердится на болельщиков железнодорожников за то что те его критикуют. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

В пятницу «Спартак» в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории. Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году.

«У меня уже нет никакой принципиальности в матчах с “Локомотивом”. У меня есть “Спартак” — моя семья. Болельщики “Локомотива” кричат, я их понимаю. Не могу ничего плохого им сказать, они недовольны, это понятно. Я сделал правильный шаг, я многим доказал — выиграл чемпионство и Суперкубок», — сказал Глушаков.

«Кто бы что ни говорил, но я всегда буду хорошо относиться к болельщикам “Локомотива”. Они просто не были в моей шкуре», — добавил полузащитник.

«Я работал и старался, вкладывал душу в каждую тренировку «Локомотива». Был бы счастлив выиграть титулы с ним, но этого не случилось. Хотя я тренировался не меньше, чем в «Спартаке», — заверил игрок.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Спартак» пишет историю: красно-белые победили «Локомотив» и впервые выиграли Суперкубок

«Спартак» пишет историю: красно-белые победили «Локомотив» и впервые выиграли Суперкубок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. «Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче российского футбольного сезона-2017/18 и впервые в истории завоевал Суперкубок страны. После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры.
Еще 7 новостей  Все новости

Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в миксте

Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда Стрельцова

Семин: судья испортил матч за Суперкубок между "Локомотивом" и "Спартаком"

Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в миксте

Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда Стрельцова