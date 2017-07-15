Футболист Глушаков заявил, что матчи с «Локомотивом» для него непринципиальны

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В пятницу «Спартак» в матче за Суперкубок России 2017 года обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории. Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году.

«У меня уже нет никакой принципиальности в матчах с “Локомотивом”. У меня есть “Спартак” — моя семья. Болельщики “Локомотива” кричат, я их понимаю. Не могу ничего плохого им сказать, они недовольны, это понятно. Я сделал правильный шаг, я многим доказал — выиграл чемпионство и Суперкубок», — сказал Глушаков.

«Кто бы что ни говорил, но я всегда буду хорошо относиться к болельщикам “Локомотива”. Они просто не были в моей шкуре», — добавил полузащитник.

«Я работал и старался, вкладывал душу в каждую тренировку «Локомотива». Был бы счастлив выиграть титулы с ним, но этого не случилось. Хотя я тренировался не меньше, чем в «Спартаке», — заверил игрок.