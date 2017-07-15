Джикия: «Спартак» выигрывает титулы благодаря «магии» Карреры

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В пятницу «Спартак», который является действующим чемпионом страны, переиграл в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны «Локомотив». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

«Сегодня каждый отпразднует дома с родителями, хотя уже поздно. Не получилось забить ни у них, ни у нас, но ничего, сумели забить в дополнительное время. Всегда приятно побеждать и получать титул. Возможно, это магия Карреры, с его приходом мы выигрываем титулы», — сказал Джикия.