Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30393636/
15 июля 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Джикия: «Спартак» выигрывает титулы благодаря «магии» Карреры

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа московского «Спартака» в Суперкубке России по футболу, возможно, связана с «магией» главного тренера команды Массимо Карреры. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Георгий Джикия.

Защитник <nobr>красно-белых</nobr> отметил вклад тренера в успехи команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

В пятницу «Спартак», который является действующим чемпионом страны, переиграл в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны «Локомотив». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).

«Сегодня каждый отпразднует дома с родителями, хотя уже поздно. Не получилось забить ни у них, ни у нас, но ничего, сумели забить в дополнительное время. Всегда приятно побеждать и получать титул. Возможно, это магия Карреры, с его приходом мы выигрываем титулы», — сказал Джикия.

«Спартак» завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее красно-белые трижды получали возможность побороться за трофей (2004, 2006, 2007), однако каждый раз уступали ЦСКА.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Спартак» начнет подготовку к матчу РФПЛ с «Динамо» в субботу

«Спартак» начнет подготовку к матчу РФПЛ с «Динамо» в субботу

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб «Спартак» начнет подготовку к своему первому матчу сезона в чемпионате России в субботу после победы в Суперкубке страны над московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Еще 7 новостей  Все новости

Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в миксте

Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда Стрельцова

Семин: судья испортил матч за Суперкубок между "Локомотивом" и "Спартаком"

Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в миксте

Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда Стрельцова