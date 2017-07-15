Джикия: «Спартак» выигрывает титулы благодаря «магии» Карреры
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа московского «Спартака» в Суперкубке России по футболу, возможно, связана с «магией» главного тренера команды Массимо Карреры. Такое мнение журналистам высказал защитник
красно-белых Георгий Джикия.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу «Спартак», который является действующим чемпионом страны, переиграл в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны «Локомотив». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное на голы Луиса Адриано (101-я минута) и Квинси Промеса (113) железнодорожники смогли ответить только точным ударом Мануэла Фернандеша (116).
«Сегодня каждый отпразднует дома с родителями, хотя уже поздно. Не получилось забить ни у них, ни у нас, но ничего, сумели забить в дополнительное время. Всегда приятно побеждать и получать титул. Возможно, это магия Карреры, с его приходом мы выигрываем титулы», — сказал Джикия.
«Спартак» завоевал Суперкубок впервые в истории, ранее
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter