ЦСКА матчем с «Анжи» начинает чемпионат России по футболу
ТАСС, 15 июля. Три матча в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге и Каспийске пройдут в субботу в первом туре чемпионата России по футболу. В стартовый день очередного чемпионата страны в борьбу вступят один из главных фаворитов ЦСКА и дебютант элиты «Тосно».
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26-й чемпионат России по футболу откроется в Екатеринбурге, где в 15:00 мск на «СКБ-Банк Арене» начнется матч между «Уралом» и «Ростовом». В прошлом сезоне хозяева добрались до финала Кубка России, однако не без труда сохранили место в элите. Летом «Урал» сохранил тренерский штаб во главе с Александром Тархановым, точечно усилив состав. Главным новичком уральцев стал нападающий Игорь Портнягин из «Локомотива», который призван заменить покинувшего команду Романа Павлюченко.
Из «Зенита» пришли два молодых хавбека — Алексей Евсеев и Юрий Бавин. Изменилась и вратарская бригада — вместо Николая Заболотного приглашен из Грозного Ярослав Годзюр.
«Ростов» летом кардинально изменился. Тренерский штаб возглавил белорусский специалист Леонид Кучук, известный по работе в «Кубани» и «Локомотиве». Вслед за Курбаном Бердыевым целая группа игроков (Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сердар Азмун) ушла в «Рубин», Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз перебрались в «Зенит». Из прошлогодних лидеров в команде остались лишь полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также нападающий Александр Бухаров.
В числе почти двух десятков новичков «Ростова» целая группа бывших спартаковцев. За «Ростов» теперь будут выступать голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, а также арендованный хавбек Александр Зуев.
Матч «Урал» — «Ростов» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из
«Тосно» начинает против Семака
«Тосно» дебютирует в элите матчем против «Уфы» на стадионе «Петровский» в
Летом в «Уфе» произошли минимальные изменения — пополнили команду лишь грузинский защитник Джемал Табидзе и 19-летний голкипер Алексей Чернов из «Калуги». Никто из основных игроков уфимцев не покинул.
Уверенно пробившись в элиту, «Тосно» состав заметно обновил, хотя большинство новичков ранее выступали в ФНЛ. Отметить можно лидеров второй команды «Спартака» Дениса Кутина и Георгия Мелкадзе, бразильца Андерсона Карвальо из португальской «Боавишты», а также голкипера Давида Юрченко из «Анжи». Звезды собрались в тренерском штабе «Тосно» — Дмитрию Парфенову помогает его давний партнер по «Спартаку» Владимир Бесчастных.
Матч «Тосно» — «Уфа» начнется в 17:30 мск, главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.
Старый ЦСКА против нового «Анжи»
В 20:00 «Анжи» начнет матч против ЦСКА. Армейцы являются одними из фаворитов чемпионата России — сохранив состав и главного тренера Виктора Гончаренко, ЦСКА вновь является символом стабильности в
Новичков в составе ЦСКА нет, разве что вернулись в команду из аренды полузащитник Александр Макаров и защитник Никита Чернов. Покинули ЦСКА Зоран Тошич, запасной голкипер Сергей Чепчугов и вернувшийся в «Динамо» Алексей Ионов.
В мае ЦСКА завершил сезон разгромом «Анжи» со счетом 4:0, что не помешало махачкалинцам сохранить место в
Матч пройдет на «Анжи-Арене», главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Пропустит встречу защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.
Первый тур чемпионата России продолжится в воскресенье, когда сыграют «СКА-Хабаровск» и «Зенит», «Рубин» и «Краснодар», «Ахмат» и «Амкар». Во вторник встречаются «Локомотив» и «Арсенал», «Динамо» и «Спартак».
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