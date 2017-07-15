ЦСКА матчем с «Анжи» начинает чемпионат России по футболу

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26-й чемпионат России по футболу откроется в Екатеринбурге, где в 15:00 мск на «СКБ-Банк Арене» начнется матч между «Уралом» и «Ростовом». В прошлом сезоне хозяева добрались до финала Кубка России, однако не без труда сохранили место в элите. Летом «Урал» сохранил тренерский штаб во главе с Александром Тархановым, точечно усилив состав. Главным новичком уральцев стал нападающий Игорь Портнягин из «Локомотива», который призван заменить покинувшего команду Романа Павлюченко.

Из «Зенита» пришли два молодых хавбека — Алексей Евсеев и Юрий Бавин. Изменилась и вратарская бригада — вместо Николая Заболотного приглашен из Грозного Ярослав Годзюр.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 15:00 -:- Урал Ростов

«Ростов» летом кардинально изменился. Тренерский штаб возглавил белорусский специалист Леонид Кучук, известный по работе в «Кубани» и «Локомотиве». Вслед за Курбаном Бердыевым целая группа игроков (Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сердар Азмун) ушла в «Рубин», Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз перебрались в «Зенит». Из прошлогодних лидеров в команде остались лишь полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также нападающий Александр Бухаров.

В числе почти двух десятков новичков «Ростова» целая группа бывших спартаковцев. За «Ростов» теперь будут выступать голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, а также арендованный хавбек Александр Зуев.

Матч «Урал» — «Ростов» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

«Тосно» начинает против Семака

«Тосно» дебютирует в элите матчем против «Уфы» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, где прошла немалая часть карьеры наставника уфимцев Сергея Семака. В «Зените» Семак завершал играть и начинал тренировать. Для 41-летнего тренера «Уфы» предстоящий сезон станет первым, где он самостоятельно готовил команду. Концовка прошлого чемпионата «Уфе» не совсем удалась — команда не выдержала гонки за места в еврокубках и финишировала на седьмом месте.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 17:30 -:- Тосно Уфа

Летом в «Уфе» произошли минимальные изменения — пополнили команду лишь грузинский защитник Джемал Табидзе и 19-летний голкипер Алексей Чернов из «Калуги». Никто из основных игроков уфимцев не покинул.

Уверенно пробившись в элиту, «Тосно» состав заметно обновил, хотя большинство новичков ранее выступали в ФНЛ. Отметить можно лидеров второй команды «Спартака» Дениса Кутина и Георгия Мелкадзе, бразильца Андерсона Карвальо из португальской «Боавишты», а также голкипера Давида Юрченко из «Анжи». Звезды собрались в тренерском штабе «Тосно» — Дмитрию Парфенову помогает его давний партнер по «Спартаку» Владимир Бесчастных.

Матч «Тосно» — «Уфа» начнется в 17:30 мск, главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

Старый ЦСКА против нового «Анжи»

В 20:00 «Анжи» начнет матч против ЦСКА. Армейцы являются одними из фаворитов чемпионата России — сохранив состав и главного тренера Виктора Гончаренко, ЦСКА вновь является символом стабильности в премьер-лиге. Весной подопечные Гончаренко сумели в борьбе с «Зенитом» удержать второе место, и через две недели ЦСКА предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

Новичков в составе ЦСКА нет, разве что вернулись в команду из аренды полузащитник Александр Макаров и защитник Никита Чернов. Покинули ЦСКА Зоран Тошич, запасной голкипер Сергей Чепчугов и вернувшийся в «Динамо» Алексей Ионов.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 15.07.2017, 20:00 -:- Анжи ЦСКА

В мае ЦСКА завершил сезон разгромом «Анжи» со счетом 4:0, что не помешало махачкалинцам сохранить место в премьер-лиге. Александр Григорян зимой собрал новую команду, однако в летнее межсезонье она вновь серьезно обновилась. Верный своей тренерской концепции Григорян приглашал неизбалованных футболистов из низших лиг или аутсайдеров элиты, пополнили «Анжи» и три игрока из чемпионата Украины — хавбеки Олег Данченко и Игорь Чайковский, а также грузин Джаба Липартия.

Матч пройдет на «Анжи-Арене», главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Пропустит встречу защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

Первый тур чемпионата России продолжится в воскресенье, когда сыграют «СКА-Хабаровск» и «Зенит», «Рубин» и «Краснодар», «Ахмат» и «Амкар». Во вторник встречаются «Локомотив» и «Арсенал», «Динамо» и «Спартак».