«Спартак» начнет подготовку к матчу РФПЛ с «Динамо» в субботу
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб «Спартак» начнет подготовку к своему первому матчу сезона в чемпионате России в субботу после победы в Суперкубке страны над московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
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Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли московский «Локомотив» со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью — 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив». «Спартак» выиграл Суперкубок впервые в истории.
«Команда физически выдержала матч, могла бы еще минут 30 пробегать, — сказал Вартапетов. — Далее будут обычные восстановительные мероприятия. И уже завтра начинаем подготовку к матчу с «Динамо».
Встреча первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 18 июля.