Оформит ли Промес третий дубль в ворота «Динамо»?
Цифровой расклад 1-го тура
премьер-лиги.
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1 очко набрал «Локомотив» в двух домашних встречах с «Арсеналом» (0:1 и 1:1). При этом в Туле железнодорожники оба раза уверенно победили (2:0 и 3:0).
2 клуба — «Тосно» и «СКА-Хабаровск» — в эти выходные дебютируют в высшем дивизионе чемпионата России. Таким образом, количество команд, сыгравших в элите, достигнет 46.
3 тренера дебютируют в
4 гола в двух играх против «Динамо» забил в сезоне-2015/16 Квинси Промес. Дубли голландца приносили
5 клубов российской
6 последних матчей чемпионата между «Спартаком» и «Динамо» неизменно завершались победами
7 игр провели «Рубин» и «Краснодар» после ухода из казанского клуба Курбана Бердыева. В этих встречах двукратные чемпионы России набрали всего одно очко (+0=1−6, мячи 3−9).
11 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара» (+0=5−6, мячи 8−16). В последний раз пермяки побеждали «Зенит» в середине марта 2017 года (1:0). «Динамо» перед вылетом в ФНЛ не знало успехов на протяжении девяти туров (+0=1−8, мячи 3−20).
37 голов забил за «Рубин» в чемпионатах России Гекдениз Карадениз. Если турецкий ветеран, мало игравший при Хави Грасии, отличится в новом сезоне, то станет лучшим бомбардиром казанского клуба, обойдя Алехандро Домингеса.
86 мячей забил в
300-е поражение в чемпионатах России может потерпеть в Екатеринбурге «Ростов» (+207=206−299, мячи 758−959). Чаще в элитном дивизионе проигрывали только «Крылья Советов» — 306 раз.
399 минут составляет сухая серия Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА не пропускает в чемпионате с апрельского дерби со «Спартаком». Рекордную серию в истории турнира установил в конце прошлого сезона Никита Медведев (989 минут).
499 голов забили футболисты «Зенита» в гостевых матчах. В Хабаровске
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