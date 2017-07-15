Оформит ли Промес третий дубль в ворота «Динамо»?

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1 очко набрал «Локомотив» в двух домашних встречах с «Арсеналом» (0:1 и 1:1). При этом в Туле железнодорожники оба раза уверенно победили (2:0 и 3:0).

2 клуба — «Тосно» и «СКА-Хабаровск» — в эти выходные дебютируют в высшем дивизионе чемпионата России. Таким образом, количество команд, сыгравших в элите, достигнет 46.

3 тренера дебютируют в премьер-лиге в первом туре. Дмитрий Парфенов и Алексей Поддубский вывели свои клубы из ФНЛ, а Роберто Манчини впервые в карьере возглавил российскую команду.

4 гола в двух играх против «Динамо» забил в сезоне-2015/16 Квинси Промес. Дубли голландца приносили красно-белым победы в осеннем (3:2) и весеннем (3:0) матчах.

5 клубов российской премьер-лиги возглавлял до прихода в «Арсенал» Миодраг Божович. Ранее черногорский специалист работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом» и «Локомотивом».

6 последних матчей чемпионата между «Спартаком» и «Динамо» неизменно завершались победами красно-белых (мячи 16−6). Всего в высшем дивизионе команды встречались 50 раз, и больше чем в половине случаев сильнее оказывались чемпионы-2016/17 (+26=16−8, мячи 92−58).

7 игр провели «Рубин» и «Краснодар» после ухода из казанского клуба Курбана Бердыева. В этих встречах двукратные чемпионы России набрали всего одно очко (+0=1−6, мячи 3−9).

11 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара» (+0=5−6, мячи 8−16). В последний раз пермяки побеждали «Зенит» в середине марта 2017 года (1:0). «Динамо» перед вылетом в ФНЛ не знало успехов на протяжении девяти туров (+0=1−8, мячи 3−20).

37 голов забил за «Рубин» в чемпионатах России Гекдениз Карадениз. Если турецкий ветеран, мало игравший при Хави Грасии, отличится в новом сезоне, то станет лучшим бомбардиром казанского клуба, обойдя Алехандро Домингеса.

86 мячей забил в премьер-лиге Артем Дзюба, занимающий 11-е место в списке бомбардиров турнира. Чтобы догнать Егора Титова, нападающему «Зенита» осталось отличиться один раз.

300-е поражение в чемпионатах России может потерпеть в Екатеринбурге «Ростов» (+207=206−299, мячи 758−959). Чаще в элитном дивизионе проигрывали только «Крылья Советов» — 306 раз.

399 минут составляет сухая серия Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА не пропускает в чемпионате с апрельского дерби со «Спартаком». Рекордную серию в истории турнира установил в конце прошлого сезона Никита Медведев (989 минут).