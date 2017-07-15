Бердыев, Семин, Кононов, Шалимов, Калитвинцев: схватка за билет в Европу

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«Спартак», ЦСКА, «Зенит». Вытеснить кого-то из них с пьедестала по итогам сезона будет непросто. Хотя соблазн как никогда велик, ведь теперь третье место — это Лига чемпионов! А с ней и возможность заработать внушительные деньги.

Понятное дело, желающих повторить серебряный успех «Ростова"-2016 хватает. В частности, это главный творец донского чуда Курбан Бердыев, который вернулся в Казань. Его фигура настолько масштабна, что в резком улучшении игры и результатов «Рубина» мало кто сомневается. И как минимум за Лигу Европы команда из столицы Татарстана наверняка поборется.

Но если для казанцев попадание в пятерку после смутных времен можно будет считать успехом, то для «Краснодара» подобные показатели станут топтанием на месте. В адрес Игоря Шалимова в прошлом сезоне выпустили немало критических стрел, однако Сергей Галицкий ему по-прежнему доверяет. Но и его терпение, надо понимать, небезгранично. Туман вокруг будущего Федора Смолова только добавляет «быкам» проблем. Звонких фамилий в графе «новички» пока нет. Поменяли одного Вандерсона на другого, добавили к Шишкину еще одного флангового из «Локо» Янбаева, сделали еще пару не самых звучных приобретений. Рассчитывать на качественный скачок при таких вводных тяжело.

Примерно в схожем положении находится Юрий Семин. Пока у «Локо» всего два полноценных новичка — голкипер Медведев, установивший в составе «Ростова» рекорд по продолжительности сухой серии, и хавбек Корян, вернувшийся из голландского «Витесса». При этом вратарь — явно не та позиция, которую красно-зеленым нужно было усиливать в первую очередь. К примеру, намечаются серьезные проблемы на краях обороны.

Семин высоко оценивает перспективы молодежи, для которой создан фарм-клуб «Казанка». Но ведь «Локо» играть в Лиге Европы, и глубины состава для борьбы на несколько фронтов пока явно не хватает. Молодежь молодежью, а класс есть класс.

Следующей волной идут «Ахмат» и «Динамо». Грозненцам достаточно повторить успех прошлого сезона, чтобы порадовать республику еврокубками. Однако задача это, мягко говоря, не из легких. Ведь «Терек» в кадровом плане тоже пока больше потерял, чем приобрел. Ушли проверенные бойцы Годзюр, Кузяев, Лебеденко, Грозав, Пирис. А пришли три молодых бразильца, КПД которых может оказаться невысоким.

И, наконец, бело-голубые. Пресловутое «очищение» первым дивизионом пройдено. В ФНЛ «Динамо» было на голову всех выше, но как оно будет смотреться на фоне премьер-лиги? Ведь состав команды по большому счету остается прежним. Ионов, Вандерсон, Шуньич — футболисты по российским меркам классные, но хватит ли этого усиления для чего-то большего, чем просто достойное возвращение в элиту?

ТРЕНЕРЫ

Игорь ШАЛИМОВ, 48 лет. Возглавил клуб в сентябре 2016 года.

Факты из биографии. На протяжении трех лет тренировал женскую сборную России. Схожий опыт есть у Александра Григоряна, возглавляющего «Анжи». Подобного «дерби» в российском футболе прежде не было.

Фишка. Прежде чем возглавить «Краснодар», выступал в роли эксперта на страницах «СЭ». Леонид Слуцкий, будучи тренером сборной, высоко оценивал уровень шалимовского разбора: «Человек словно побывал на моей установке».

Олег КОНОНОВ, 51 год. Возглавил клуб в мае 2017 года.

Факты из биографии . За годы работы в «Краснодаре» приобрел статус тренера, умеющего ставить красивый атакующий футбол. Пожалуй, это именно то, что нужно горячему чеченскому болельщику.

Фишка . В 2011 году за успехи с «Карпатами» был награжден орденом за значительные достижения в развитии спорта во Львове.

Юрий СЕМИН, 70 лет. Возглавил клуб в августе 2016 года.

Факты из биографии . Прошлым летом Юрий Павлович принял «Локо» в четвертый раз. В 91-м он уходил ради опыта в Новой Зеландии, в 2005-м — ради сборной России, в 2010-м — из-за конфликта с Ольгой Смородской. Сколько продлится союз на этот раз?

Фишка . Мастер кубковых сражений. Наверняка мечтает, чтобы чемпионат тоже проходил по олимпийской системе.

Курбан БЕРДЫЕВ, 64 года. Возглавил клуб в июне 2017 года.

Факты из биографии . Как и Семин в «Локомотиве», Бердыев — символ казанского клуба, с которым связаны главные успехи в истории. В 2008 и 2009 годах он приводил рубиновых к победам в чемпионате, обыгрывал в гостях «Барселону», а когда ушел, успехи закончились.

Фишка . У него стабильно и грамотно начинают играть даже те, кого в прежних командах постоянно критиковали.