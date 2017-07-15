Бердыев, Семин, Кононов, Шалимов, Калитвинцев: схватка за билет в Европу
Представляем клубы,
задача-минимум которых в стартующем сегодня чемпионате России — выход в еврокубки.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак», ЦСКА, «Зенит». Вытеснить
Понятное дело, желающих повторить серебряный успех «Ростова"-2016 хватает. В частности, это главный творец донского чуда Курбан Бердыев, который вернулся в Казань. Его фигура настолько масштабна, что в резком улучшении игры и результатов «Рубина» мало кто сомневается. И как минимум за Лигу Европы команда из столицы Татарстана наверняка поборется.
Но если для казанцев попадание в пятерку после смутных времен можно будет считать успехом, то для «Краснодара» подобные показатели станут топтанием на месте. В адрес Игоря Шалимова в прошлом сезоне выпустили немало критических стрел, однако Сергей Галицкий ему
Примерно в схожем положении находится Юрий Семин. Пока у «Локо» всего два полноценных новичка — голкипер Медведев, установивший в составе «Ростова» рекорд по продолжительности сухой серии, и хавбек Корян, вернувшийся из голландского «Витесса». При этом вратарь — явно не та позиция, которую
Семин высоко оценивает перспективы молодежи, для которой создан
Следующей волной идут «Ахмат» и «Динамо». Грозненцам достаточно повторить успех прошлого сезона, чтобы порадовать республику еврокубками. Однако задача это, мягко говоря, не из легких. Ведь «Терек» в кадровом плане тоже пока больше потерял, чем приобрел. Ушли проверенные бойцы Годзюр, Кузяев, Лебеденко, Грозав, Пирис. А пришли три молодых бразильца, КПД которых может оказаться невысоким.
И, наконец,
ТРЕНЕРЫ
Игорь ШАЛИМОВ, 48 лет. Возглавил клуб в сентябре 2016 года.
Факты из биографии. На протяжении трех лет тренировал женскую сборную России. Схожий опыт есть у Александра Григоряна, возглавляющего «Анжи». Подобного «дерби» в российском футболе прежде не было.
Фишка. Прежде чем возглавить «Краснодар», выступал в роли эксперта на страницах «СЭ». Леонид Слуцкий, будучи тренером сборной, высоко оценивал уровень шалимовского разбора: «Человек словно побывал на моей установке».
Олег КОНОНОВ, 51 год. Возглавил клуб в мае 2017 года.
Факты из биографии. За годы работы в «Краснодаре» приобрел статус тренера, умеющего ставить красивый атакующий футбол. Пожалуй, это именно то, что нужно горячему чеченскому болельщику.
Фишка. В 2011 году за успехи с «Карпатами» был награжден орденом за значительные достижения в развитии спорта во Львове.
Юрий СЕМИН, 70 лет. Возглавил клуб в августе 2016 года.
Факты из биографии. Прошлым летом Юрий Павлович принял «Локо» в четвертый раз. В 91-м он уходил ради опыта в Новой Зеландии, в 2005-м — ради сборной России, в 2010-м —
Фишка. Мастер кубковых сражений. Наверняка мечтает, чтобы чемпионат тоже проходил по олимпийской системе.
Курбан БЕРДЫЕВ, 64 года. Возглавил клуб в июне 2017 года.
Факты из биографии. Как и Семин в «Локомотиве», Бердыев — символ казанского клуба, с которым связаны главные успехи в истории. В 2008 и 2009 годах он приводил рубиновых к победам в чемпионате, обыгрывал в гостях «Барселону», а когда ушел, успехи закончились.
Фишка. У него стабильно и грамотно начинают играть даже те, кого в прежних командах постоянно критиковали.
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 49 лет. Возглавил клуб в июне 2016 года.
Факты из биографии. В первым туре «Динамо» встретится со «Спартаком». В роли тренера «Волги» Калитвинцев
Фишка. Умеет работать с молодежью: в 2009 году привел юношескую сборную Украины к победе на чемпионате Европы.
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