Три футболиста «Зенита» отказались покинуть клуб

В этом году Александр Кержаков, который на этой неделе заявил о прекращении своей футбольной карьеры, презентовал свою книгу воспоминаний «Лучший». С разрешения издательства «ЭКСМО» публикуем сегодня ее первую главу — ту, в которой речь идет о первых шагах — в жизни и в футболе.