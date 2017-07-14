Божович: Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» (18 июля) в первом туре РФПЛ, рассказал о задачах и трансферных планах клуба, а также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта тульской команды в Вене
из-за птицы, которая попала в турбину одного из двигателей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Задача на сезон? Максимальная — зацепиться в восьмёрке, а минимальная — в десятке, может быть. Трансферы? Надеемся, что ещё сможем укрепиться
Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня, это будет встреча за три очка. В «Локомотиве» я работал, рад, что мне дали шанс поработать в большом клубе.
Происшествие в полёте? Тогда я ни о чём не думал. Думаю, пилот — красавчик, он справился в трудной ситуации. Птица в двигателе? Может быть, мы птицу удачи поймали, — сказал Божович в интервью
Божович был главным тренером «Локомотива» в сезоне-2014/15.
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