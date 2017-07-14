Божович: Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня

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«Задача на сезон? Максимальная — зацепиться в восьмёрке, а минимальная — в десятке, может быть. Трансферы? Надеемся, что ещё сможем укрепиться двумя-тремя игроками хорошего качества.

Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня, это будет встреча за три очка. В «Локомотиве» я работал, рад, что мне дали шанс поработать в большом клубе.

Происшествие в полёте? Тогда я ни о чём не думал. Думаю, пилот — красавчик, он справился в трудной ситуации. Птица в двигателе? Может быть, мы птицу удачи поймали, — сказал Божович в интервью пресс-службе «Арсенала».

Божович был главным тренером «Локомотива» в сезоне-2014/15.