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14 июля 2017, 22:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Божович: Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» (18 июля) в первом туре РФПЛ, рассказал о задачах и трансферных планах клуба, а также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта тульской команды в Вене из-за птицы, которая попала в турбину одного из двигателей.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Миодраг</span> <span class=error>Божович</span> поделился ожиданиями от матча с Локомотивом (18 июля) в первом туре <span class=error>РФПЛ</span> рассказал о задачах и трансферных планах клуба а также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта тульской команды в Вене <nobr>из-за </nobr>птицы которая попала в турбину одного из двигателей. Увеличить
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«Задача на сезон? Максимальная — зацепиться в восьмёрке, а минимальная — в десятке, может быть. Трансферы? Надеемся, что ещё сможем укрепиться двумя-тремя игроками хорошего качества.

Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня, это будет встреча за три очка. В «Локомотиве» я работал, рад, что мне дали шанс поработать в большом клубе.

Происшествие в полёте? Тогда я ни о чём не думал. Думаю, пилот — красавчик, он справился в трудной ситуации. Птица в двигателе? Может быть, мы птицу удачи поймали, — сказал Божович в интервью пресс-службе «Арсенала».

Божович был главным тренером «Локомотива» в сезоне-2014/15.

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