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14 июля 2017, 20:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентября

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Лимит на легионеров в заявке будет утвержден исполкомом Российского футбольного союза (РФС) в конце августа или начале сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), глава комитета профессионального футбола РФС Сергей Прядкин.

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Лимит по схеме «6+5», действующий сейчас в РФПЛ, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке. Окончательный формат лимита в заявке поручено разработать комитету профессионального футбола, который возглавляет Прядкин.

«Комитет профессионального футбола собирался по вопросу лимита уже три раза. В рамках него было создано несколько подкомитетов, один из которых возглавляет Владимир Хашиг (гендиректор ФК “Краснодар” — прим. ТАСС), он разрабатывает критерии, которые будут применяться к легионерам, но пока о них конкретно говорить не стоит, потому что заседали они только один раз. В конце августа или начале сентября должен состояться исполком РФС, на котором должен быть решен вопрос с легионерами, потому что остается мало трансферных окон до изменения», — рассказал Прядкин.

«Клубы поддержали предложение группы Михаила Гершковича, который предложил лимит в заявке “10+15”. Но сам комитет пока обсуждает количество легионеров, допустимое в заявке. Пока точно только одно — все хотят ограничения в заявке», — добавил собеседник ТАСС.
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