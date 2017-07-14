Владимир Хашиг: Смолов теоретически может уйти, но предложений нет

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О БУДУЩЕМ СМОЛОВА

— Может ли Федор Смолов покинуть «Краснодар»? — вопрос Хашигу.

— Для начала — негоже комментировать слухи, которые все время куда-то отправляют нашего футболиста. Особенно мне нравятся такие журналисты, которые хотят отправить за границу наших сильнейших игроков. Почему мы должны думать о том, чтобы наш чемпионат стал слабее? Может, Сергей Николаевич (Галицкий, владелец «быков». — Прим. «СЭ») тоже должен был построить стадион за границей? Так что это вообще неприемлемо. Да, Смолов имеет опцию в контракте, по которой может теоретически уйти, но никаких предложений нет. Продолжаем дальше.

О ТРАВМАХ МАМАЕВА И СМОЛОВА

— Сборы провели хорошо, условия были хорошими, — сказал Шалимов. — С погодой нам повезло и в Краснодаре, и в Австрии. Провели спарринги с сильными соперниками. Травмы нас немного потревожили. Будем надеяться, что футболисты восстановятся уже к следующей игре. Мамаев на следующей неделе будет в общей группе, Смолову восстанавливаться дольше. Состояние в целом у всех хорошее, но все это покажут официальные игры.

Кто из молодежи был на сборах, проявил себя хорошо. Мы играли двумя составами, от трех до пяти человек выходили ребята 1999 года рождения, и они не проиграли чемпионам Дании и Чехии. Фамилии не буду называть, молодым ребятам это может навредить. Но будем с ними работать, у них есть шансы войти в первую команду, появляться на замену.

О ФИЛОСОФИИ

— Мы последовательны в своих объявлениях — в этом году ничего не будет меняться в плане философии клуба, — сказал Хашиг. — Наше кредо: игра должна нравиться болельщикам, это самое главное, а результат придет. В новом сезоне все остается также. Мы подбираем футболистов под такую игру.

— Когда сбудется мечта Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в составе?

— Это на самом деле реально. Просто не бывает по щучьему велению — нельзя поставить мальчиков в состав просто так. В клубе, который играет в премьер-лиге. Академия наша развивается. Выпуск 1999 года стал чемпионом России, выиграл Кубок России, сейчас будет играть в Лиге чемпионов по юношам. Ребята составляют костяк сборной России. И я думаю, что это не за горами.

О ТРАНСФЕРАХ

— По части приобретений — закрыта ли селекция? И нет ли планов по приобретению форварда? — вопрос Хашигу.

— Во-первых, наш клуб всегда стремился в трансферах не бросаться деньгами. Вы видите наших новичков. Да, мы думаем о футболисте в линию атаки, и тогда уже будет полный комплект. Но это не будет сумасшедшим приобретением. Опять же это не наша позиция, мы пытаемся подбирать футболистов под игру, которую проповедуем, вместе с главным тренером.

О БЮДЖЕТЕ «КРАСНОДАРА»

— Бюджет примерно такой же, — сказал Хашиг. — Но хочу сказать, что клуб стал больше зарабатывать с точки зрения новых партнеров, стадиона. Здесь мы немножко идем вперед.

О ЛИМИТЕ

— Ходили разговоры, что в будущем может быть принят формат «8 иностранцев + 17 россиян в заявке». Вас он устроит? — вопрос Хашигу.

— Давайте пока без слухов. Комитет профессионального футбола, в который я тоже вхожу, проанализировал много чемпионатов, и у нас есть предложение для РФС в виде лимита «10+15», чтобы также легионеры были разделены по качеству. Соответственно, количество легионеров уменьшится, и качественные иностранцы появятся в российском чемпионате. Какое решение будет принято, мне сложно судить. Оно будет приниматься на исполкоме РФС в ближайшем будущем. Мы всегда выступали за полное равноправие на поле, чтобы у тренера был выбор с точки зрения спорта, а не паспорта. Я думаю, это положительно скажется на качестве российского футбола.

О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОПЕРНИКАХ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ — «СЛОВАН» Бр И «ЛЮНГБЮ»

— Со «Слованом» мы уже играли в прошлом году, — сказал Хашиг. — Никто не позволит себе расслабиться, мы все понимаем и помним, какие бывают прецеденты на этих раундах. Иногда это играет злую шутку. Да, объективно команды бывают более сильными и более слабыми, но здесь вступают в силу и субъективные факторы. Но наша команда будет с огромной ответственностью готовиться к этим матчам.

— Мы об этих командах пока не имеем детального представления. Сейчас посмотрим, кто пройдет, посмотрим игры, проанализируем, — сказал Шалимов. — Я думаю, что «Слован» и «Люнгбю» примерно команды одного уровня. Потому нам нужно будет хорошо изучить соперника и подготовиться к играм.

Екатерина ПОТАПОВА

из Краснодара.