«Рубин» подписал контракты с четырьмя футболистами «Ростова» за день

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Иранский нападающий Сердар Азмун, ставший в минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Ростова» в чемпионате России, вернулся в «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба. Условия сделки не разглашаются.

«Я очень рад вернуться в «Рубин», где я начинал свою карьеру. Именно благодаря «Рубину» я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе, с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба, — сказал иранский форвард.

Азмун перешел в «Ростов» в феврале 2015 года на правах аренды из «Рубина». Летом 2016 года он подписал с ростовским клуб двухлетний контракт. «Рубин» пытался оспорить переход 22-летнего форварда, однако проиграл в Спортивном арбитражном суде, впоследствии подав жалобу в ФИФА. Сейчас права на игрока принадлежат «Ростову».

В минувшем сезоне Азмун забил в чемпионате России семь голов в 27 матчах, разделив с Дмитрием Полозом титул лучшего бомбардира «Ростова» в премьер-лиге. В еврокубках иранский нападающий в 14 играх отличился пять раз, включая отборочные раунды Лиги чемпионов.

Также «Рубин» подписал контракты с еще тремя футболистами «Ростова» — голкипером Сосланом Джанаевым, защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Джанаеву, пропустившему минувший сезон из-за травмы плеча, предстоит конкурировать за место в воротах с 36-летним ветераном Сергеем Рыжиковым.

«Очень рад оказаться в “Рубине”. Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», — заявил Джанаев.

В нынешнем межсезонье «Ростов» подписал контракты с вратарем «Спартака» Сергеем Песьяковым, защитником столичной команды Евгением Макеевым, бывшим капитаном столичной команды Сергеем Паршивлюком и голкипером Ильей Абаевым, с 2013 года выступавшим за «Локомотив». Также в ростовский клуб перешли нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн, польский защитник Мацей Вилюш, исландский игрок обороны Сверрир Ингасон, Жан Майер и Матия Бобен из Словении. Спартаковского хавбека Александра Зуева, защитника «Рубина» Виталия Устинова, хавбека «Челси» Жосимара Кинтеро и полузащитника «Зенита» Артура Юсупова «Ростов» взял в аренду.

При этом «Ростов» покинули 16 футболистов. В том числе Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перешли в петербургский «Зенит». Сослан Джанаев, Сердар Азмун, Федор Кудряшов и Владимир Гранат продолжат карьеру в казанском «Рубине». Голкипер Никита Медведев подписал контракт с московским «Локомотивом». Сослан Джанаев, Сесар Навас и Марко Девич еще не определились с будущими клубами.

9 июня официально главным тренером «Ростова» стал Леонид Кучук. Соглашение подписано по системе «1+1». В прошлом сезоне Кучук работал с украинским клубом «Сталь» (Каменское). Команда заняла в первенстве седьмое место.

Тренером «Ростова» в прошлом сезоне формально был Иван Данильянц, однако работал с командой Курбан Бердыев. Сезоном ранее Бердыев принес первое в истории ростовской команды серебро и впервые вывел «Ростов» в еврокубки, после чего покинул пост тренера и начал переговоры с московским «Спартаком». Переговоры завершились неудачно, и Бердыев вернулся в «Ростов», где занял пост вице-президента.

По окончании прошлого сезона, в котором «Ростов» занял шестое место, Бердыев вновь объявил об уходе из клуба. В следующем сезоне он будет работать с казанским «Рубином».