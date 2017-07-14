Матчи «Зенита» и «Тосно» будет показывать петербургский телеканал

«Мальчики и девочки, новый сезон — новое приключение: новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу — «Тосно», в воскресенье — «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже. В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас «Уфу» и «СКА-Хабаровск» в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть «100ТВ» или «Лайф», — написал Погорелов на своей странице в «Вконтакте».