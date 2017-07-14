Футболист «Зенита» Йованович перешел в «Бордо»

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О деталях сделки не сообщается.

Ранее франзцуская газета L’Equipe сообщила, что Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским «Бордо», а сумма трансфера составит €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.

Йованович перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав «Зенита» футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду российского клуба — «Зенит-2».