Футболист «Зенита» Йованович перешел в «Бордо»
ТАСС, 14 июля. Сербский футболист российского «Зенита» Вукашин Йованович подписал контракт с французским клубом «Бордо». Об этом сообщает
пресс-служба «Зенит».
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О деталях сделки не сообщается.
Ранее франзцуская газета L’Equipe сообщила, что Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским «Бордо», а сумма трансфера составит €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.
Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.
Йованович перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав «Зенита» футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду российского клуба — «Зенит-2».
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