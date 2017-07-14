Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»

Предыдущим клубом всех трёх футболистов был «Ростов». Джанаев будет выступать под 35-м номером, Гранат взял 14-й, а Кудряшов — 30-й.



«Очень рад оказаться в “Рубине”. Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдёт на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», — заявил Джанаев.