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14 июля 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»

«Рубин» заключил контракты с вратарём Сосланом Джанаевым, защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым, сообщает официальный сайт клуба из Казани.

Рубин заключил контракты с вратарём <span class=error>Сосланом</span> <span class=error>Джанаевым</span> защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором <span class=error>Кудряшовым</span> сообщает официальный сайт клуба из Казани. Увеличить
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Предыдущим клубом всех трёх футболистов был «Ростов». Джанаев будет выступать под 35-м номером, Гранат взял 14-й, а Кудряшов — 30-й.

«Очень рад оказаться в “Рубине”. Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдёт на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», — заявил Джанаев.

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Иранский нападающий Сердар Азмун заключил контракт с казанским «Рубином», соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к игроку.
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