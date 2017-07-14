Футболист Сердар Азмун подписал контракт с «Рубином» сроком на три года

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Ранее СМИ сообщали об интересе к иранцу со стороны итальянского «Лацио» и шотландского «Селтика». Также в пятницу главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в интервью изданию «Реальное время» заявил, что Азмун подпишет контракт с клубом в ближайшее время.

«Азмун подписал контракт с “Рубином” сроком на три года. Об этом должно быть объявлено в пятницу или субботу», — сообщил источник. ТАСС пока не удалось получить комментарий представителей «Рубина».

Азмун был куплен «Рубином» в 2012 году, когда команду тренировал Бердыев. В феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в «Ростов», который возглавлял Бердыев, а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. В июне стало известно, что Бердыев возвращается в «Рубин». Всего Азмун провел в России 80 матчей, в которых отметился 25 голами.