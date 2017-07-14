РФС запретил ФК «Динамо» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед М’Вила

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27-летний футболист в настоящий момент выступает за казанский «Рубин».

Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят РФС в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. «Динамо» также обязано выплатить РФС штраф.