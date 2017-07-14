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14 июля 2017, 17:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС запретил ФК «Динамо» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед М’Вила

ТАСС, 14 июля. Российский футбольный союз (РФС) запретил регистрировать новых игроков московскому «Динамо» из-за задолженности клуба перед бывшим футболистом команды французом Янном М’Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. Увеличить
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27-летний футболист в настоящий момент выступает за казанский «Рубин».

Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят РФС в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. «Динамо» также обязано выплатить РФС штраф.

М’Вила летом 2015 года достиг договоренности о переходе в «Динамо», однако из-за смены руководства клуба трансфер футболиста так и не оформили. Поэтому после полугода тренировок в «Динамо» М’Вила отправился в аренду в английский «Сандерленд». Француз подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, которая частично ее удовлетворила — РФС обязал выплатить игроку сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением, однако размер неустойки был снижен исходя из принципа соразмерности.

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