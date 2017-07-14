РФС запретил ФК «Динамо» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед М’Вила
ТАСС, 14 июля. Российский футбольный союз (РФС) запретил регистрировать новых игроков московскому «Динамо»
из-за задолженности клуба перед бывшим футболистом команды французом Янном М’Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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Видимо, что-то случилось...
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27-летний футболист в настоящий момент выступает за казанский «Рубин».
Запрет на регистрацию новых игроков может может быть снят РФС в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом. «Динамо» также обязано выплатить РФС штраф.
М’Вила летом 2015 года достиг договоренности о переходе в «Динамо», однако
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