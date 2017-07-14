«Уфа»: эволюция с мыслями о Европе

ТРЕНЕР

Сергей СЕМАК

Главный тренер «Уфы» в свое время играл у Бескова, Долматова, Тарханова, Газзаева, Романцева, Бердыева, Хиддинка, Слуцкого. Закончив карьеру, помогал тому же Слуцкому, Капелло, Спаллетти, Виллаш-Боашу, Луческу. От одного перечисления фамилий захватывает дух, однако разговоры о накопленном опыте чем-то сродни рассуждениям о тренерском «багаже». Пока не попробуешь — не поймешь, готов ли к самостоятельной работе. К ней Семак приступил с началом нового года, и второй части прошлого сезона хватило, чтобы понять: у него получается.

О «багаже» Виктора Гончаренко, кстати, тоже говорили. Хотя, правильнее вести речь о наследии. Сергей Богданович разумно не стал ломать выстроенное предшественником, но, естественно, внес собственные коррективы в тактику, роли футболистов и их подбор. На выходе получились первый в истории «Уфы» полуфинал Кубка России и рекордно высокое седьмое место. Мечтая о большем, в клубе избегают громких заявлений, предпочитая эволюционные изменения революционным, и трезво оценивая свои финансовые возможности. Чуть ли не идеальная обстановка для тренера, а результат и качество игры — это уже его зона ответственности, и полноценный самостоятельный сезон позволит еще лучше оценить потенциал Семака.

ТРАНСФЕРЫ.

Пришли: в. Чернов (Калуга), з. Табидзе (Гент).

Ушли: з. Филин (контракт), з. Пуцко (СКА-Хабаровск, аренда), в. Бородько (Олимпиец), п. Семакин (Енисей, полноценный контракт).

На данный момент уфимцы — едва ли не самый скромный участник трансферного рынка. Фактически клуб строго по позиции заменил не ставшего основным игроком и отправившегося в аренду в Хабаровск Пуцко на Табидзе. Грузинского защитника, права на которого принадлежали бельгийскому «Генту», и который уже адаптировался в России, отыграв вторую часть прошлого сезона в «Урале». Впрочем, «Уфа» вправе гордиться трансферной удачей, ведь клуб сумел сохранить одного из лучших голкиперов премьер-лиги и грозу пенальтистов Беленова. С 30-летним вратарем, который действительно половина башкирской команды, подписан многолетний контракт.

ИЗМЕНЕНИЯ

В «Уфе» отказывались от комментариев по поводу возможного возвращения в «Зенит» Облякова, а сейчас этот вопрос, похоже, отпал сам собой. Со дня на день ожидается третий новичок — защитник покинувшего высший израильский дивизион «Хапоэля» из Тель-Авива Готлиб. С ним должны подписать трехлетний контракт, а трансфер обойдется «Уфе» в 500−550 тысяч евро. Примечательно, что у бывшего игрока молодежной сборной Израиля имеется паспорт РФ, и есть вероятность, что он не будет считаться легионером.

СОСТАВ

В силу того, что новичков не много, глобальных перемен не предвидится, и Семак будет варьировать состав в зависимости от конкретного соперника и готовности отдельных исполнителей. В уфимской тактике есть краеугольные камни в виде атакующего тандема Фатаи — Игбун и Пауревич в роли волнореза, располагающегося перед тройкой центральных защитников. А дальше схема может трансформироваться. С классическими фланговыми игроками обороны Суховым и Йокичем получается более осторожный вариант 5−3−2, а замена этой пары на Стоцкого с Кротовым приводит к атакующему варианту 3−4−3.

ПРОГНОЗ