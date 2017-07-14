Все билеты на матч за Суперкубок России проданы
РФПЛ на своем официальном сайте сообщила, что все билеты на матч за Суперкубок России, в котором сегодня встретятся «Спартак» и «Локомотив», проданы.
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Отмечается, что в кассах стадиона «Локомотив», где пройдет игра, билеты реализовываться не будут.
Напомним, вместимость арены в Черкизове составляет 27 320 человек.
Напомним, что матч за Суперкубок России-2017 состоится сегодня на стадионе «Локомотив». Начало встречи — в 21.30 по московскому времени.
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