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14 июля 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Все билеты на матч за Суперкубок России проданы

РФПЛ на своем официальном сайте сообщила, что все билеты на матч за Суперкубок России, в котором сегодня встретятся «Спартак» и «Локомотив», проданы.

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Отмечается, что в кассах стадиона «Локомотив», где пройдет игра, билеты реализовываться не будут.

Напомним, вместимость арены в Черкизове составляет 27 320 человек.

Напомним, что матч за Суперкубок России-2017 состоится сегодня на стадионе «Локомотив». Начало встречи — в 21.30 по московскому времени.

Локомотив М
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Спартак М
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