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14 июля 2017, 16:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мамаев на следующей неделе вернётся в общую группу «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что полузащитник Павел Мамаев, который восстанавливается после травмы, на следующей неделе вернётся в общую группу.

Главный тренер Краснодара Игорь <span class=error>Шалимов</span> рассказал что полузащитник Павел <span class=error>Мамаев</span> который восстанавливается после травмы на следующей неделе вернётся в общую группу. Увеличить
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«На наш взгляд, сборы мы провели хорошо. Были хорошие условия, мы провели спарринги с сильными соперниками. Немножко нас потревожили травмы, но будем надеяться, что некоторые футболисты восстановятся уже к следующей игре. Мамаев на следующей неделе выходит в общей группе, Смолову понадобится побольше времени. В целом оцениваем состояние команды как хорошее, но всё покажут официальные игры», — рассказал Шалимов.

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