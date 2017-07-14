Мамаев на следующей неделе вернётся в общую группу «Краснодара»

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«На наш взгляд, сборы мы провели хорошо. Были хорошие условия, мы провели спарринги с сильными соперниками. Немножко нас потревожили травмы, но будем надеяться, что некоторые футболисты восстановятся уже к следующей игре. Мамаев на следующей неделе выходит в общей группе, Смолову понадобится побольше времени. В целом оцениваем состояние команды как хорошее, но всё покажут официальные игры», — рассказал Шалимов.