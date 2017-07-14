Владимир Хашиг: У Смолова есть опция в контракте, по которой он может уйти, но он с нами

Он также добавил, что нападающий Федор Смолов имеет опцию в контракте, по которой он может уйти, однако пока он остается в команде.

Ранее стало известно, что интерес к 27-летнему игроку проявляют «Спартак» и «Зенит».



— Мы последовательны в своих объявлениях — в этом году ничего не будет меняться в плане философии клуба, — отметил Хашиг. — Наше кредо — игра должна нравиться болельщикам, а результат придет. Мы подбираем футболистов под такую игру.



— Может ли Федор Смолов покинуть «Краснодар»?



— Для начала — негоже комментировать слухи. Особенно мне нравятся такие журналисты, которые хотят отправить за границу наших игроков. Но нашему чемпионату уход сильных игроков не идет на пользу. Может, Сергей Николаевич тоже должен был построить стадион за границей? Там ведь лучше. Да, Смолов имеет опцию в контракте, по которой может уйти, но он с нами.