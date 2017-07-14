«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Кузьминым
ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Олегом Кузьминым. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.
«Рад, что остаюсь в «Рубине», постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы клуб боролся за самые высокие места, — сказал Кузьмин. — Перед тем, как продлить контракт, был разговор с [главным тренером «Рубина"] Курбаном Бердыевым. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон».
Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года, за клуб провел 191 матч и забил шесть голов. В составе «Рубина» защитник выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter