«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Кузьминым

Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.

«Рад, что остаюсь в «Рубине», постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы клуб боролся за самые высокие места, — сказал Кузьмин. — Перед тем, как продлить контракт, был разговор с [главным тренером «Рубина"] Курбаном Бердыевым. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон».

Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года, за клуб провел 191 матч и забил шесть голов. В составе «Рубина» защитник выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны.