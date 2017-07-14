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14 июля 2017, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Кузьминым

ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Олегом Кузьминым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения с 36-летним футболистом не разглашаются.

«Рад, что остаюсь в «Рубине», постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы клуб боролся за самые высокие места, — сказал Кузьмин. — Перед тем, как продлить контракт, был разговор с [главным тренером «Рубина"] Курбаном Бердыевым. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон».

Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года, за клуб провел 191 матч и забил шесть голов. В составе «Рубина» защитник выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны.

Рубин
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