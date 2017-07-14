Михаил Гершкович: Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Божович и Кучук
Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в РФПЛ Леонида Кучука и Миодрага Божовича.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее, наши клубы второго эшелона
Напомним, что в начале июня Леонид Кучук официально был назначен главным тренером «Ростова». Чуть позже Миодраг Божович официально подписал контракт с тульским «Арсеналом».
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