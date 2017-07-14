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14 июля 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Михаил Гершкович: Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Божович и Кучук

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в РФПЛ Леонида Кучука и Миодрага Божовича.

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в <span class=error>РФПЛ</span> Леонида <span class=error>Кучука</span> и <span class=error>Миодрага</span> <span class=error>Божовича</span>. Увеличить
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— Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Миодраг Божович и Леонид Кучук. Эти люди уже работали в чемпионате России, но ничего существенного здесь не добились. Тем не менее, наши клубы второго эшелона по-прежнему делают ставку на них, а не на сильных российских тренеров, которые уже долго сидят без работы. Я говорю об Андрее Кобелеве, Сергее Ташуеве, Андрее Канчельскисе… Многие наши тренеры — например, Сергей Павлов и Александр Бородюк — уезжают работать в СНГ, так как здесь они никому не интересны. Они могли бы решать футбольные задачи, но для многих клубов это — не основной фактор, — рассказал Гершкович в интервью «Известиям».

Напомним, что в начале июня Леонид Кучук официально был назначен главным тренером «Ростова». Чуть позже Миодраг Божович официально подписал контракт с тульским «Арсеналом».

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