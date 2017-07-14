«Анжи» отзаявил Базелюка
«Анжи» отзаявил нападающего Констатина Базелюка, сообщает официальный сайт РФПЛ.
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Ранее сообщалось, что форвард, права на которого принадлежат ЦСКА, проведет в махачкалинском клубе сезон-2017/18 на правах аренды.
Прошлый сезон форвард провел в аренде в португальском «Эшториле». В 13 матчах 24-летний нападающий забил три мяча.
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