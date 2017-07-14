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14 июля 2017, 15:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» отзаявил Базелюка

«Анжи» отзаявил нападающего Констатина Базелюка, сообщает официальный сайт РФПЛ.

<span class=error>Анжи</span> <span class=error>отзаявил</span> нападающего <span class=error>Констатина</span> <span class=error>Базелюка</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что форвард, права на которого принадлежат ЦСКА, проведет в махачкалинском клубе сезон-2017/18 на правах аренды.

Прошлый сезон форвард провел в аренде в португальском «Эшториле». В 13 матчах 24-летний нападающий забил три мяча.

Анжи
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