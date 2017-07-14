СМИ: «Рубин» отправил Ахметова в дубль из-за споров по контракту
По информации «Бизнес Online», полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов был отправлен в дубль.
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19-летний футболист подавал заявление в Палату по разрешению споров РФС, чтобы клуб выплатил ему долги по зарплате, так как «Рубин» оформил новый контракт с игроком от сентября 2016 года. Казанцы выплатили футболисту порядка 500 тысяч евро. Однако после Ахметов отправит новое требование в палату с требованием выплатить проценты за срок, когда футболист не получал зарплату по новому соглашению.
После очередного отказа забрать заявление Ахметов был отправлен в дубль для тренировок. Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей в клубных соревнованиях и отдал 2 голевые передачи.
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