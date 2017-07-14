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14 июля 2017, 12:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шатов: Манчини дал понять, что рассчитывает на меня, мне этого достаточно

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что у него уже был разговор с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.

Полузащитник Зенита Олег <span class=error>Шатов</span> рассказал что у него уже был разговор с главным тренером петербургской команды <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span>. Увеличить
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Также хавбек поведал о занятиях, которые проводит итальянский специалист.

«У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнёров — самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон ещё не начался, но я очень хочу оправдать доверие.

На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле — общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования», — сказал Шатов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

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