Шатов: Манчини дал понять, что рассчитывает на меня, мне этого достаточно
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что у него уже был разговор с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.
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Также хавбек поведал о занятиях, которые проводит итальянский специалист.
«У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнёров — самое важное. Пока сложно делать
На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле — общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования», — сказал Шатов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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