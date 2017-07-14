Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30385238/
14 июля 2017, 11:35 | Футбол: Премьер-лига | AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт встретился с командой «СКА-Хабаровск» перед грядущим матчем

ФОТОРЕПОРТАЖ.

<span class=stop>ФОТО</span>РЕПОРТАЖ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AmurMedia

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Губернатор Вячеслав Шпорт совместно с сенатором от региона Виктором Озеровым и членами правительства края провел встречу с членами футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина. Глава региона остался удовлетворен состоянием стадиона, трибун и системой пропуска зрителей. Вячеслав Шпорт отдельно отметил, что вывести клуб на самоокупаемость — задача-максимум, а пока необходимо показать, что клуб может достигнуть определенных высот и продемонстрировать подрастающему поколению, что у них есть дорога вперед. Также развитие спорта, подчеркнул губернатор, поможет и внутреннему туризму.

От вопроса о возможном счете матча с «Зенитом» Вячеслав Шпорт уклонился, сославшись на то, что не сможет присутствовать на соревновании из-за неотложной командировки. Также губернатору была вручена именная футболка «СКА-Хабаровск», сообщает ИА AmurMedia.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Два новых детских сада откроются в Хабаровске в середине июля - Ольга Тен

Печенькин бизнес в Хабаровске: одни страсти улеглись, другие родились

Weekend в Хабаровск: День бобра, Кошарики, дрифт и парящие кружки