Вячеслав Шпорт встретился с командой «СКА-Хабаровск» перед грядущим матчем

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Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Губернатор Вячеслав Шпорт совместно с сенатором от региона Виктором Озеровым и членами правительства края провел встречу с членами футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина. Глава региона остался удовлетворен состоянием стадиона, трибун и системой пропуска зрителей. Вячеслав Шпорт отдельно отметил, что вывести клуб на самоокупаемость — за дача-максимум, а пока необходимо показать, что клуб может достигнуть определенных высот и продемонстрировать подрастающему поколению, что у них есть дорога вперед. Также развитие спорта, подчеркнул губернатор, поможет и внутреннему туризму.