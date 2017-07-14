Вячеслав Шпорт встретился с командой «СКА-Хабаровск» перед грядущим матчем
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Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.
Губернатор Вячеслав Шпорт совместно с сенатором от региона Виктором Озеровым и членами правительства края провел встречу с членами футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина. Глава региона остался удовлетворен состоянием стадиона, трибун и системой пропуска зрителей. Вячеслав Шпорт отдельно отметил, что вывести клуб на самоокупаемость — за
От вопроса о возможном счете матча с «Зенитом» Вячеслав Шпорт уклонился, сославшись на то, что не сможет присутствовать на соревновании
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