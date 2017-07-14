«Анжи»: уйти от стыков

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ТРЕНЕР

Александр ГРИГОРЯН

Григорян — удивительный человек. Много ли специалистов пришли в мужской футбол из женского? На протяжении 10 лет (с 1999 по 2009) он тренировал девушек, и не безуспешно — четыре раза становился чемпионом России с двумя разными командами. А в 2009 году даже пробился в финал Лиги чемпионов.

Однако затем специалист решил попробовать свои силы в мужском футболе. В его послужном списке — «Химки», «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск», «Тосно» и даже ташкентский «Пахтакор». И нигде Григорян не проработал больше года.

В первую очередь, тренер известен по своим огненными высказываниями. Григорян никогда не стесняется в выражениях. А его — «Мы обо*****сь» — после разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в заключительном туре чемпионата-2016/17 многие запомнят надолго.

«Анжи» — первый клуб премьер-лиги для Григоряна. Приняв команду после очередной реорганизации, ему удалось сохранить махачкалинцев в высшем дивизионе, избежав переходных матчей. Пора ставить новые, более высокие цели.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: п. Липартия (Заря), з. Багаев (Мордовия), з. Полуяхтов (Оренбург), п. Кацаев (Ахмат, продление аренды), п. Данченко (Шахтер, аренда), п. Паном (св. агент), п. Афонин (Оренбург), н. Базелюк (ЦСКА, аренда), н. Маркелов (Динамо), з. Чайковский (Заря), з. Удалый (СКА-Хабаровск), п. Карасев (СКА-Хабаровск), в. Солосин (Томь), н. Мамтов (Тюмень).

Ушли: п. Георгиевский (Крылья Советов), з. К. Агаларов (контракт), з. Белый (контракт), п. Д. Кудряшов (Анжи-Юниор), в. Юрченко (Тосно), з. Тигиев (Спартак, выкуп прав), з. Паршивлюк (Ростов), п. Лях (Шинник), в. Фильцов (Рубин, из аренды), з. Жиров (Краснодар, из аренды), з. Дудиев (Тосно), п. Каретник (Томь), п. Форбс (Арсенал, из аренды), п. Щербак (контракт), п. Эззатоллахи (Ростов, из аренды), н. Будковский (Шахтер, из аренды).

«Анжи» сменил почти весь состав. Из-за экономии средств трансферная политика в основном направлена на крепких игроков из первого дивизиона и свободных агентов. Любопытно будет посмотреть на форварда Базелюка, который одно время считался одним из самых талантливых в своем поколении, однако пока не сумел себя реализовать по ряду причин. Прошлый сезон нападающий провел в португальском «Эшториле», однако год получился скомканным из-за травм. Также блеснуть может и вратарь Солосин, совершивший несколько запоминающихся сейвов весной в составе обескровленной «Томи». Подписал дагестанский коллектив и бывшего голкипера «Амкара» Александра Будакова, который принял участие в одной из контрольных игр.

Одной из самых главных потерь можно назвать голкипера Юрченко, который не раз спасал «Анжи» во второй половине сезона. Талантливый защитник Тигиев подписал полноценный контракт со «Спартаком», а Жиров вернулся в «Краснодар».

ИЗМЕНЕНИЯ

В ближайшее время «Анжи» может подписать контракт с игроком сборной Молдавии Армашом, который с 2010 года выступал за «Кубань». Сейчас защитник находится на просмотре. В остальном состав полностью сформирован, и на каждую позицию имеется несколько претендентов.

СОСТАВ

Весной «Анжи» использовал классическую расстановку 4−4−2. С большой долей вероятности она же будет применяться и в новом сезоне. Претендентов на роль главных форвардов хоть отбавляй. Двое из тройки Базелюк, Прудников и Маркелов будут начинать матчи в основе. Центр обороны постараются сцементировать Брызгалов и Фибель. Вратарскую позицию вместо ушедшего Юрченко займет Солосин.

Но в целом стартовый состав дагестанцев пока остается загадкой. В «Анжи» много как молодых игроков, так и опытных бойцов, проверенных первым дивизионом. Команду пополнили 14 новичков, и Григоряну придется поломать голову над тем, кто из них достоин выходить на поле с первых минут.

КАЛЕНДАРЬ

15 июля ЦСКА (д)

21 июля Амкар (д)

30 июля Локомотив (г)

4 августа Ростов (д)

8 августа СКА-Хабаровск (г)

12 августа Динамо (д)

19 августа Рубин (г)

25 августа Уфа (д).

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