ЦСКА подшутил над «Спартаком»
Футболисты московского ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России, приурочив награждение к традиционной встрече с болельщиками. Гости стадиона армейцев смогли не только поблагодарить команду за сезон, но и задали вопросы тренерскому штабу и игрокам, а наставник
красно-синих Виктор Гончаренко после завершения мероприятия подробно пообщался с журналистами.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каждый год ЦСКА встречается с самыми преданными болельщиками и проводит откровенный разговор. Накануне сезона такой диалог — хорошая мотивация и отличная встряска как для фанатов, так и для игроков, которые видят, во что должна конвертироваться их подготовка к началу чемпионата.
На сей раз болельщики стали свидетелями вручения серебряных медалей. «В отличие о других, мы всегда вручаем медали в присутствии наших болельщиков…», — вот так, явно намекая на «Спартак», выразился директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин наградил каждого армейца, приложившего руку к серебру минувшего сезона. Не был забыт и Леонид Слуцкий: ему, видимо, отправят медаль в Англию, где он теперь работает с «Халл Сити», специальной посылкой.
Примечательно, что на встречу не прибыл президент
Кстати, про арену было задано немало вопросов. Болельщиков интересовал режим работы касс, цены в буфетах, создание музея ЦСКА — Бабаев заверил, что работа ведется и все вопросы будут решены.
Конечно, говорили и о трансферах. Спортивный директор армейцев заявил, что сейчас найти игрока уровня Вагнера Лава сложно, но селекционеры не сидят сложа руки.
«Если же второй Вагнер не появится, то пусть Федор Чалов проявляет себя», — заявил Бабаев.
Помимо медалей был вручен приз лучшему игроку ЦСКА в сезоне 2016/2017, им стал Игорь Акинфеев. Впрочем, голкипер сборной России с таким решением не согласился и отдал приз защитнику Марио Фернандесу.
Больше всего вопросов болельщики задавали своим любимчикам: Понтусу Вернблуму, братьям Березуцким, Игорю Акинфеевву. Вернблум пообещал масштабно отпраздновать отметку в 100 желтых карточек (пока что на счету шведа 82 «горчичника»), Василий Березуцкий упражнялся в остроумии и даже попытался заставить главного тренера Виктора Гончаренко спеть
Подтвердил это и Алан Дзагоев, которого ожидаемо спросили о состоянии здоровья. Десятый номер сообщил, что все хорошо. Витиньо в свою очередь сказал, что намерен стать лучшим бомбардиром РФПЛ, а Александр Головин пообещал не уходить покидать ЦСКА, пока не станет чемпионом.
Спрашивали и Виктора Гончаренко, который прямо по ходу встречи переоделся в фанатскую футболку — специальный подарок от активных болельщиков.
Более «колючие» вопросы Гончаренко ожидали после мероприятия, когда за дело взялись журналисты.
— Как вам болельщики?
— Им нужно было задавать больше вопросов Васе (Березуцкому) — у него очень тонкий юмор. Понтус тоже шутник, но через переводчика общаться не то!
— Скоро жеребьевка Лиги чемпионов. Уже выбрали желаемого соперника?
— У меня было достаточно много квалификаций, и могу сказать одно: нельзя думать о сопернике вообще, очень важно правильно подойти к обоим матчам. Простых соперников в Лиге чемпионов не бывает.
— Сейчас команда к каким задачам готова?
— Заметьте, вы не спрашиваете, какое место мы рассчитываем занять. Болельщики от нас требуют только красивой игры и первого места. Конечно, и условия для этого у нас есть. Главное, что мы сохранили костяк команды и качественную молодежь. Вы можете удивляться, что у нас нет приобретений. Но журналисты будут нас критиковать, будут трансферы или нет, ставим ли мы молодых футболистов в основу и так далее.
— Каково состояние Игоря после неудачного Кубка конфедераций?
— Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии.
Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру.
— Новичков ждете?
— Пока окно открыто — да. Мы просматриваем многих футболистов и постоянно ведем переговоры, так что все может быть.
— Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока не выиграет золото…
— Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не все зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой
— Уже в субботу вы сыграете в первом туре РФПЛ против «Анжи».
— Первые туры — это очень важно, но после
— Что вы думаете об изменении лимита на легионеров?
— Это должно обсуждаться только во вторую очередь. Мы все должны быть озабочены тем, чтобы подготовить как можно больше качественных футболистов с российским паспортом. Например, чтобы наши игроки могли выступать в ведущих чемпионатах Европы, — как Головин, к которому есть интерес оттуда. А вот лимит — это вторичное явление. Думаю, сейчас формула «10+15» будет оптимальной.
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