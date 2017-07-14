ЦСКА подшутил над «Спартаком»

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Каждый год ЦСКА встречается с самыми преданными болельщиками и проводит откровенный разговор. Накануне сезона такой диалог — хорошая мотивация и отличная встряска как для фанатов, так и для игроков, которые видят, во что должна конвертироваться их подготовка к началу чемпионата.

На сей раз болельщики стали свидетелями вручения серебряных медалей. «В отличие о других, мы всегда вручаем медали в присутствии наших болельщиков…», — вот так, явно намекая на «Спартак», выразился директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин наградил каждого армейца, приложившего руку к серебру минувшего сезона. Не был забыт и Леонид Слуцкий: ему, видимо, отправят медаль в Англию, где он теперь работает с «Халл Сити», специальной посылкой.

Примечательно, что на встречу не прибыл президент красно-синих Евгений Гинер, что довольно-таки странно — обычно он на подобных мероприятиях присутствует. Его заменял спортивный директор Роман Бабаев, который от лица клуба поблагодарил зрителей за поддержку и призвал еще активнее заполнять чашу нового стадиона.

Кстати, про арену было задано немало вопросов. Болельщиков интересовал режим работы касс, цены в буфетах, создание музея ЦСКА — Бабаев заверил, что работа ведется и все вопросы будут решены.

Конечно, говорили и о трансферах. Спортивный директор армейцев заявил, что сейчас найти игрока уровня Вагнера Лава сложно, но селекционеры не сидят сложа руки.

«Если же второй Вагнер не появится, то пусть Федор Чалов проявляет себя», — заявил Бабаев.

Помимо медалей был вручен приз лучшему игроку ЦСКА в сезоне 2016/2017, им стал Игорь Акинфеев. Впрочем, голкипер сборной России с таким решением не согласился и отдал приз защитнику Марио Фернандесу.

Больше всего вопросов болельщики задавали своим любимчикам: Понтусу Вернблуму, братьям Березуцким, Игорю Акинфеевву. Вернблум пообещал масштабно отпраздновать отметку в 100 желтых карточек (пока что на счету шведа 82 «горчичника»), Василий Березуцкий упражнялся в остроумии и даже попытался заставить главного тренера Виктора Гончаренко спеть что-нибудь на белорусском, а Акинфеев заверил зрителей, что армейцы отлично готовы к сезону.

Подтвердил это и Алан Дзагоев, которого ожидаемо спросили о состоянии здоровья. Десятый номер сообщил, что все хорошо. Витиньо в свою очередь сказал, что намерен стать лучшим бомбардиром РФПЛ, а Александр Головин пообещал не уходить покидать ЦСКА, пока не станет чемпионом.

Спрашивали и Виктора Гончаренко, который прямо по ходу встречи переоделся в фанатскую футболку — специальный подарок от активных болельщиков.

Более «колючие» вопросы Гончаренко ожидали после мероприятия, когда за дело взялись журналисты.

— Как вам болельщики?

— Им нужно было задавать больше вопросов Васе (Березуцкому) — у него очень тонкий юмор. Понтус тоже шутник, но через переводчика общаться не то!

— Скоро жеребьевка Лиги чемпионов. Уже выбрали желаемого соперника?

— У меня было достаточно много квалификаций, и могу сказать одно: нельзя думать о сопернике вообще, очень важно правильно подойти к обоим матчам. Простых соперников в Лиге чемпионов не бывает.

— Сейчас команда к каким задачам готова?

— Заметьте, вы не спрашиваете, какое место мы рассчитываем занять. Болельщики от нас требуют только красивой игры и первого места. Конечно, и условия для этого у нас есть. Главное, что мы сохранили костяк команды и качественную молодежь. Вы можете удивляться, что у нас нет приобретений. Но журналисты будут нас критиковать, будут трансферы или нет, ставим ли мы молодых футболистов в основу и так далее.

— Каково состояние Игоря после неудачного Кубка конфедераций?

— Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии.

Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру.

— Новичков ждете?

— Пока окно открыто — да. Мы просматриваем многих футболистов и постоянно ведем переговоры, так что все может быть.

— Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока не выиграет золото…

— Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не все зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, — нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе.

— Уже в субботу вы сыграете в первом туре РФПЛ против «Анжи».

— Первые туры — это очень важно, но после шести-семи матчей заглядывать в таблицу бессмысленно. Необходимо хорошо стартовать, чтобы задать правильный игровой тонус. Что касается «Анжи», то эта команда достаточно сильно изменилась, но мы проанализировали их игру и, думаю, знаем, как с ними играть.

— Что вы думаете об изменении лимита на легионеров?

— Это должно обсуждаться только во вторую очередь. Мы все должны быть озабочены тем, чтобы подготовить как можно больше качественных футболистов с российским паспортом. Например, чтобы наши игроки могли выступать в ведущих чемпионатах Европы, — как Головин, к которому есть интерес оттуда. А вот лимит — это вторичное явление. Думаю, сейчас формула «10+15» будет оптимальной.