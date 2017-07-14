Трудное лето Карреры. Как «Спартак» подготовился к сезону
Впервые в жизни Каррера готовил команду к старту сезона полноправным главным тренером. Результаты этой работы начнём оценивать уже сегодня.
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Текст: Олег Лысенко
Не понимаю, почему народ так возбудило, а
Беспокойство Карреры легко объяснимо: впервые в жизни готовишь команду к сезону полноценным тренером — и на неопределённый срок теряешь, считай, половину стартового состава. Пятёрку российских игроков Массимо проводил в сборную, шестого, Зобнина, — в итальянскую клинику. На его месте и более матёрый спец заёрзал бы. Каррера в сложившейся ситуации ещё молодцом держался — после той самой, единственной реплики более к щекотливой теме сборной не возвращался. Не жаловался, не искал «отмазок» на будущее — молча работал с теми, кто есть. Тестировал молодняк, искал запасные варианты.
Всех «кондиционных» «сборников» Каррера получил в своё распоряжение лишь 2 июля — за 12 дней до официального старта. На обкатку основы у тренера оставался
Отсутствие основных исполнителей подвигло Карреру на смотр ближайшего резерва. В общей сложности 32 игрока он задействовал на сборах, из которых в контрольных матчах не использовал лишь двоих — тёзок Максименко и Самедова. У одного Александра объективно немного шансов показать себя
Постепенно круг претендентов на повышение сужался. Для Мамина, Кутина, Сокола, Леонтьева и Самбу первая «контрольная» в главной команде стала одновременно и последней (пока). Щербаков, Бакаев, Шанбиев, Самсонов и Нимели представленным шансом, по всей видимости, воспользовались успешнее — у каждого в активе от двух до трёх товарищеских матчей. Большинство этих парней наверняка увидим в заявке на Суперкубок. Не удивлюсь, если
Одна из немногих позиций, на которой эксперименты маловероятны, — вратарская. Ни четыре пропущенных на сборах мяча, ни два сухих тайма конкурента Селихова не поколебали веры Карреры в Реброва. Совокупность признаков прямо и косвенно указывает на то, что смены караула на последнем рубеже
Если бы у тренера оставались сомнения на этот счёт, он: а) не стал бы включать Селихова в заявочный лист «Спартака-2»; б) разделил бы игровое время между претендентами в последнем спарринге лета; в) взял бы
Самой уязвимой позицией «Спартака» представляется оборона. Если на краях с приобретением Петковича и выкупом Тигиева выбор заметно расширился (по два кандидата на место), то в центре вариативность, напротив, уменьшилась. После травмы Таски Каррера остался с тремя реальными кандидатами на две позиции — Кутеповым, Джикией и Боккетти. Есть, правда, ещё прогрессирующий Щербаков, но слабо верится, что главный спартаковец со старта сезона доверит ответственный участок парню с нулём матчей в РФПЛ за душой.
Существует более простой и дорогой способ повысить обороноспособность команды, чем изнурительный тренинг, и он вам известен. Но здесь и сейчас рассчитывать на подкрепление со стороны «Спартаку» не приходится. Как минимум в двух первых дерби сезона — с «Локомотивом» в Суперкубке и «Динамо» в чемпионате — Каррера может рассчитывать лишь на имеющиеся ресурсы. Новобранцы если и подтянутся, то,
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