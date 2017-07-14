31-летний центральный защитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Гришко поделился мнением об уровне российской Премьер-лиги в эфире «Все на матч», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, всю свою футбольную карьеру до этого Гришко провёл на родной для себя Украине. Выступал за одесский «Черноморец» и донецкий «Олимпик». В составе «Черноморца» он становился бронзовым призёром чемпионата Украины, принимал участие в Еврокубках.

«Мне кажется, уровень чемпионата России выше, чем первенства Украины. По крайней мере, на данный момент точно. Здесь практически каждая игра будет как еврокубковая», — цитирует Дмитрия Гришко «Чемпионат» .

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», футболист стал шестым новичком «СКА-Хабаровск» , контракт с ним клуб заключил 10 июля.

О том, чем отличается «СКА-Хабаровск» сегодняшний от команды, которую мы видели в стыковых матчах с «Оренбургом», читайте в материале ИА «Хабаровский край сегодня».